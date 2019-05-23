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Возле АП вдовы умерших бойцов требовали не допустить референдума о мире с РФ

Комментариев: 1
Один из работников АП встретил женщин и пригласил их на встречу с Владимиром Зеленским.
Под АП пришли вдовы умерших бойцов
Под АП пришли вдовы умерших бойцов
ukrinform.ua

Под Администрацию президента Украины пришли жены убитых украинских бойцов с просьбами не допустить проведение референдума о мире с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Укринформ.

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Акция проходила мирно. Женщины принесли и расставили на лестнице Администрации президента портреты умерших бойцов.

Известно, что один из работников АП встретил женщин и пригласил их на встречу с Владимиром Зеленским. В пресс-службе гаранта заявили, что во время встречи вдовы смогут открыто выразить свою позиции, а о результатах переговоров сообщат позже.

По словам одной из женщин, участницы акции, вдовы умерших бойцов пришли к Администрации президента из-за заявления главы АП Андрея Богдана, который предложил провести референдум о примирении со страной-агрессором.

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Участницы пикета заявляют, что они не против переговоров по поводу деоккупации Донбасса, однако против примирения с Россией, ведь это неуважение к памяти умерших. 

Напомним, глава АП предложил референдум о диалоге с Россией.

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Теги: президент, вдовы, Администрация Президента, акция, мир, Украина, Россия, Богдан
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 13:12
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А где вдовы то??? Портреты павших вижу. Но где вдовы?
В таком свете там ещё надо цирк лилипутов выставить с плакатами "Президент нас не замечает!"
nfhvyt    23.05.2019, 13:05
Оценка:  -2
nfhvyt
Бандэры уже подсуетились,
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