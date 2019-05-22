Геращенко показала украшение, оцененное журналистами в десятки тысяч гривен
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась тем, что журналисты одного из изданий опубликовали фейк о том, что она носит цепочку от Van Cleef & Arpels стоимостью в несколько десятков тысяч гривен. Об этом Геращенко написала на своей странице в Instagram.
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Народный депутат созналась, что ее цепочка ничего общего с этим элитным брендом украшений не имеет. Она сделана из серебра. Выходя из этого Геращенко попросила издание извиниться за клевету в ее адрес.
Самое пикантное в этой истории, что на аватарке в Фейсбуке я именно в этой цепочке. И вот только обратили внимание. А сколько я вчера в Интернете прочитала о своем "десятитысячном" украшении", - написала Геращенко.
УП і їх таблоїд написали , що начебто я була у ВР в брендовій прикрасі від Van Cleef & Arpels. Це неправда. Фото мого срібного ланцюжка . Завтра я подарую його УП і прошу зробити благодійний внесок - стільки, в скільки оцінете мою біжутерію, в фонд «Таблеточки», для допомоги дітям , які боряться з раком. Бажаю вам уважності в гонитві за жовтими новинами. І попри таблоїдность- дотримуватися принципів і чистоплотності.
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Нардеп сообщила, что подарит украшение редакции СМИ. Пусть они его оценят, а деньги передадут благотворительному фонду “Таблеточка”.
Через какое-то время Геращенко сообщила, что издание извинилось и ошибку признало. Между тем, инициатива подарить цепочку этому СМИ остается в силе.
УП і таблоїд визнали помилку , що приписали мені дорогу брендову прикрасу і вибачилися . Дякую. Мій срібний ланцюжок реабілітований. Моя ініціатива передати його журналістам редакції заради благодійного внеску в фонд « Таблеточки» - залишається в силі, звичайно . Р. S. Найпікантніше в цій історії - що на аватарці в фб я саме в цьому ланцюжку): і ось тільки звернули увагу):
Напомним, в Верховной Раде Ирина Геращенко примеряла украшения. Соответствующие фотографии опубликованы в социальной сети Facebook.