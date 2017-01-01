НАБУ открыло дело против экс-главы Гослесагентства Юшкевич

Чиновницу подозревают в халатности.

Дело было открыто по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса lesovod.blogspot.com

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту служебной халатности бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело было открыто 14 мая по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса.

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Согласно фабуле дела, 19 февраля 2007 года Государственный комитет лесного хозяйства принял приказ №42 "Об усовершенствовании механизмов продажи необработанной древесины", которым было утверждено положение об организации и проведении аукционов по продаже необработанной древесины.

По данным заявителя, Юшкевич и подконтрольные ей чиновники, руководствуясь этим приказом, ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, что привело к тяжким последствиям.

Как сообщалось, глава Гослесагентства подала в отставку в ноябре 2017 года.