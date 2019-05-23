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Кравчук назвал шаги для восстановления мира на Донбассе

Комментариев: 4
Кравчук предлагает начать с освобождения пленных.
Кравчук назвал шаги для восстановления мира на Донбассе
Кравчук назвал шаги для восстановления мира на Донбассе
Скриншот из видео

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук назвал шаги, которые могут помочь в деоккупации Донбасса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “112 Украина“. 

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Кравчук указал, что делать все нужно постепенно. Сначала бывший президент советует начать с освобождения пленных.

Второе – диалог. Третье – прекращение огня. А четвертое – урегулирование ситуации на Донбассе, а затем урегулирование ситуации в Крыму, - подчеркнул Леонид Кравчук.

Также он отметил, что “за каждым шагом есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США“, а вот куда отнести боевиков Кравчук не знает. Однако, по словам первого гаранта, боевиков также нужно учитывать при выполнении всех шагов, так как “они будут осуществлять всегда сопротивление“.

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При этом Кравчук добавил, что лучше всего “освободить территории, и на этом все закончится“, но Украина пока что не имеет такой возможности и это вынуждает ее к политико-дипломатическому пути.

Ранее сообщалось, что лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук раскритиковал “референдум” о мире с Российской Федерацией, проведение которого предложили в Администрации Президента.

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Теги: Кравчук, Донбасс, мир, война, Украина, Пленные
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Комментариев (4)
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Петров    23.05.2019, 14:34
Оценка:  0
Петров
Старий пердун Кравчук, віддавший ядерну зброю і тим самим зробивши країну беззахистною, має йти в келію і замолювати свої гріхи та каятись перед родичами загиблих українців.І все - через його дурість і обмеженість.
Мыкола    23.05.2019, 13:59
Оценка:  -2
Мыкола
До кастрюлеголовых еще не доходит, что нищета подавляющего большинства населения Украины, война и отсутствие перспектив толкает большинство украинцев на решительный протест против той политики, которую проводил Порошенко Война должна быть остановлена любыми методами ! Это требование большинства укра
Людмил_А    23.05.2019, 13:47
Оценка:  -3
Людмил_А
Сча, порохоботы Кравчука назовут агентом Москвы, он же предлагает шаги для восстановления мира...
Колишній-східняк    23.05.2019, 13:33
Оценка:  +1
Колишній-східняк
зеленским надо начать с того, что посмотреть на карте, и узнать где это находится.
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