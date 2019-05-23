Кравчук предлагает начать с освобождения пленных.

Кравчук назвал шаги для восстановления мира на Донбассе Скриншот из видео

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук назвал шаги, которые могут помочь в деоккупации Донбасса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “112 Украина“.

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Кравчук указал, что делать все нужно постепенно. Сначала бывший президент советует начать с освобождения пленных.

Второе – диалог. Третье – прекращение огня. А четвертое – урегулирование ситуации на Донбассе, а затем урегулирование ситуации в Крыму, - подчеркнул Леонид Кравчук.

Также он отметил, что “за каждым шагом есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США“, а вот куда отнести боевиков Кравчук не знает. Однако, по словам первого гаранта, боевиков также нужно учитывать при выполнении всех шагов, так как “они будут осуществлять всегда сопротивление“.

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При этом Кравчук добавил, что лучше всего “освободить территории, и на этом все закончится“, но Украина пока что не имеет такой возможности и это вынуждает ее к политико-дипломатическому пути.

Ранее сообщалось, что лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук раскритиковал “референдум” о мире с Российской Федерацией, проведение которого предложили в Администрации Президента.