ЦИК готов к проведению прозрачных парламентских выборов

Избирательный процесс начнется с 24 мая.

Председатель Центральной избирательной комиссии объявила начало избирательного процесса. Об этом Татьяна Слипачук заявила на сегодняшнем брифинге, передает РБК-Украина.

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Слипачук отметила, что указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады был опубликован в газете “Урядовый курьер” сегодня. Это значит, что ЦИК должен предпринимать оперативные решения касательно подготовки к досрочным парламентским выборам. Согласно законодательству, избирательный процесс должен начаться на следующий день, то есть 24 мая.

Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы. Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения, - отметила Слипачук.

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Напомним, указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде. Александр Данилюк и его организация обжаловали в Верховном Суде указ Зеленского о роспуске парламента.