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Никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность, - Луценко

Комментариев: 5
Луценко сделал громкое заявление.
Луценко назвал имя чиновника, которого нужно уволить
Луценко назвал имя чиновника, которого нужно уволить
facebook.com/LlutsenkoYuri

Среди украинских политиков и топ-чиновников стало модным общаться с аудиторией через видеообращения. В этот раз с помощью видео генеральный прокурор Юрий Луценко решил донести обществу информацию о дальнейших планах. Обращение было опубликовано на странице генпрокурора в Facebook.

Я никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность. Для меня все они временные. К ответственности готов! - отметил Луценко.

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Генпрокурор наглядно описал работу Генеральной прокуратуры, Нацполиции, ГБР, ГФС, НАБУ и САП. По его словам, утверждение, что ГПУ неэффективное ведомство, является ложным.

По мнение Луценко, эффективность борьбы с коррупцией Генпрокуратуры высокая, а НАБУ - нулевая. Из этого генпрокурор сделал вывод, что он должен продолжать работать на своей должности, а директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен в первую очередь.

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Напомним, депутаты собирают подписи за отставку Луценко. По информации СМИ, народные депутаты собирают необходимое количество голосов.

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Теги: Луценко, ГПУ, НАБУ, САП, обращение
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Комментариев (5)
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trgvm1    23.05.2019, 14:34
Оценка:  0
trgvm1
шо ти пиздишь чмо картавое
timo1020    23.05.2019, 14:30
Оценка:  0
timo1020
...а вот Ляшко с тобой бы поспорил
Петров    23.05.2019, 14:27
Оценка:  0
Петров
Кум президента, на посаді генпрокурора, це всього лише квіточки в порівнянні з тим, що бізнеспартнер президента на посаді першого заступника голови СБУ.
Vladimirovich198    23.05.2019, 14:13
Оценка:  0
Vladimirovich198
Собирай шмотки и вали.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 14:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А что? Ягодицы раздвигал?
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