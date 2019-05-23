Никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность, - Луценко

Луценко сделал громкое заявление.

Луценко назвал имя чиновника, которого нужно уволить facebook.com/LlutsenkoYuri

Среди украинских политиков и топ-чиновников стало модным общаться с аудиторией через видеообращения. В этот раз с помощью видео генеральный прокурор Юрий Луценко решил донести обществу информацию о дальнейших планах. Обращение было опубликовано на странице генпрокурора в Facebook.

Я никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность. Для меня все они временные. К ответственности готов! - отметил Луценко.

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Генпрокурор наглядно описал работу Генеральной прокуратуры, Нацполиции, ГБР, ГФС, НАБУ и САП. По его словам, утверждение, что ГПУ неэффективное ведомство, является ложным.

По мнение Луценко, эффективность борьбы с коррупцией Генпрокуратуры высокая, а НАБУ - нулевая. Из этого генпрокурор сделал вывод, что он должен продолжать работать на своей должности, а директор НАБУ Артем Сытник должен быть уволен в первую очередь.

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Напомним, депутаты собирают подписи за отставку Луценко. По информации СМИ, народные депутаты собирают необходимое количество голосов.