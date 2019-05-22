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"На частные энергокомпании невозможно перекладывать вопрос компенсации роста тарифов населения", - энергоэксперт Валентин Землянский

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"На частные энергокомпании невозможно перекладывать вопрос компенсации роста тарифов населения", - энергоэксперт Валентин Землянский

Абсурдно говорить о том, что частные энергетические компании могут участвовать в механизме компенсации роста тарифов на электроэнергию  для населения, возложение обязательств на частников - нереалистичная и пагубная идея. Такое мнение высказал Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины  Валентин Землянский.

“Частные компании и спецобязательства - это абсурд. Ну давайте начнем с газового рынка, где частников хватает, - частные трейдеры, частные добывающие компании. Это все правила игры, которые должно установить государство. Есть рыночный механизм, есть программа социальной защиты, они между собой должны быть синхронизированы“, - объяснил энергоэксперт.

По его мнению, возложение спецобязательств (по компенсации тарифов для населения) на частников приведет к тому, что они начнут сворачиваться, начнут сворачиваться инвестиционные программы, а также программы по модернизации. “Это (компенсация тарифов, - ред.) - не вопрос бизнеса, это вопрос государства, бизнес должен только принять участие в выработке общих правил, где арбитром выступает государство. Минэнерго, НКРЭКУ, Минсоц, Минрегион - все должны принимать это участие, а не говорить “это не наше, мы не знаем, как с этим работать“, - отметил Валентин Землянский.

Эксперт также подчеркнул, что если госкомпания “Энергоатом“ готова участвовать в механизме PSO (спецобязательства покрывать разницу между рыночным и реальным тарифом для населения), и если есть понимание, как все реализовать (спецобязательства), то можно смело применять такое решение. “Госмонополист обязан на первом этапе нести риски по социальной защите граждан, а дальше уже работа правительства - рост доходов, и мы перестанем обсуждать тарифы в принципе“, - отметил Валентин Землянский.

По мнению эксперта, государство обязано решать вопрос социальной защиты граждан, и при этом оно может использовать государственные компании.

“Если сейчас “Энергоатом“ будет вынужден нести какие-то затраты по механизму PSO, не получит должного уровня прибыли, ничего страшного в этом я не вижу. Потому что это госкомпания, которая платит налоги в госбюджет и управляется государством, и она, как госкомпания, и должна заниматься этими вопросами (субсидирования)“, - отметил Валентин Землянский.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК “Энергоатом” и ЧАО“Укргидроэнерго” специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

 Как ранее сообщалось, президент Первой Энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию на “Энергоатом“.

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