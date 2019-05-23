Зеленский пожелал армии меньше советского и больше западных стандартов

Президент надеется, что модернизировать армию поможет как раз новый глава Генштаба ВСУ.

Читай также: Появилось видео испытания ВСУ новой противотанковой системы

Президент Владимир Зеленский надеется, что с назначением Руслана Хомчака главой Генштаба ВСУ в украинской армии станет “меньше советского“. Об этом он написал в Twitter.

Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно оставаться все меньше советского, вместо чего будут внедряться западные стандарты.

Читай также: Зарплаты на уровне НАТО: У Зеленского обещают реформацию оборонной сферы

“Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира“, - подчеркнул президент.

Напомним, ранее в НАТО заверили, что расширяют помощь Украине в части обучения наших военнослужащих и по оборонной сфере.