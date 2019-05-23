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Зеленский пожелал армии меньше советского и больше западных стандартов

Комментариев: 2
Президент надеется, что модернизировать армию поможет как раз новый глава Генштаба ВСУ.
Зеленский пожелал армии меньше советского
Зеленский пожелал армии меньше советского
EPA/UPG

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Президент Владимир Зеленский надеется, что с назначением Руслана Хомчака главой Генштаба ВСУ в украинской армии станет “меньше советского“. Об этом он написал в Twitter.

Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно оставаться все меньше советского, вместо чего будут внедряться западные стандарты. 

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“Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира“, - подчеркнул президент.

Напомним, ранее в НАТО заверили, что расширяют помощь Украине в части обучения наших военнослужащих и по оборонной сфере.

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Теги: Зеленский, НАТО, Запад, стандарты, армия, ВСУ. Хомчак
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Комментариев (4)
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Замечатель    23.05.2019, 14:24
Оценка:  -1
Замечатель
В Украине запасы только советских снарядов и патронов.Для натовских надо каждую штуку покупать.За евро и долляры))Где деньги возьмёшь? У пенсионеров или учителей со врачами?
Kostos    23.05.2019, 14:42
Оценка:  0
Kostos
у тибя вазьмёт на понедельник пригатовь
Коляка    23.05.2019, 14:18
Оценка:  +1
Коляка
Запад только еще ни одной войны не выиграл)))
Kostos    23.05.2019, 14:42
Оценка:  0
Kostos
И Крымской тоже не??
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