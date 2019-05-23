Зеленский исключает переговоры с РФ

Президент прокомментировал вероятность проведения референдума о дружбе с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность проведения референдума касательно дальнейших взаимоотношений с Российской Федерацией. На эту тему президент пообщался во время выступления на IForum, передает Громадське.

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На вопрос журналистов о том, будут ли проведены прямые переговоры с представителями российской власти, Владимир Зеленский решительно ответил: “Нет”.

Таким образом президент исключил проведение референдума о дружбе с Российской Федерацией, который ранее озвучил глава Администрации Президента Андрей Богдан. Тогда Богдан сообщил, что ключевое решение касательно взаимоотношений между Украиной и Россией должны принимать не депутаты, а украинский народ.

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Напомним, возле АП вдовы умерших бойцов требовали не допустить референдума о мире с РФ. Один из работников АП встретил женщин и пригласил их на встречу с Владимиром Зеленским.