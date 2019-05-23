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Зеленский исключает переговоры с РФ

Комментариев: 6
Президент прокомментировал вероятность проведения референдума о дружбе с РФ.
Зеленский исключает переговоры с РФ
Зеленский исключает переговоры с РФ
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность проведения референдума касательно дальнейших взаимоотношений с Российской Федерацией. На эту тему президент пообщался во время выступления на IForum, передает Громадське.

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На вопрос журналистов о том, будут ли проведены прямые переговоры с представителями российской власти, Владимир Зеленский решительно ответил: “Нет”.

Таким образом президент исключил проведение референдума о дружбе с Российской Федерацией, который ранее озвучил глава Администрации Президента Андрей Богдан. Тогда Богдан сообщил, что ключевое решение касательно взаимоотношений между Украиной и Россией должны принимать не депутаты, а украинский народ.

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Напомним, возле АП вдовы умерших бойцов требовали не допустить референдума о мире с РФ. Один из работников АП встретил женщин и пригласил их на встречу с Владимиром Зеленским.

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Теги: Зеленский, референдум, РФ, переговоры, форум
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Комментариев (7)
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Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 14:46
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Получается, что Зеленский и глава его администрации путаются в показаниях! Надо узнать у Бени про то, как в реале идут дела. Он то точно знает!
hyerwwser    23.05.2019, 14:40
Оценка:  0
hyerwwser
Всё правильно Зе говорит.Не с Россией нужно договариваться о мире на Донбассе.А с представителями ЛДНР.
Kostos    23.05.2019, 14:45
Оценка:  0
Kostos
А хто это ЛДНР? Такой страны на карте нет
Michael2811    23.05.2019, 14:30
Оценка:  0
Michael2811
Вся Россия поёт хором песню про зайцев!!
Коляка    23.05.2019, 14:25
Оценка:  0
Коляка
лошарамикантаре
Замечатель    23.05.2019, 14:22
Оценка:  0
Замечатель
Вот ты и показал себя))
Коляка    23.05.2019, 14:25
Оценка:  -1
Коляка
уже несколько раз за 3.5 дня
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