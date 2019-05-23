Во Львовской области пенсионер обстрелял полицейских - СМИ

Полицейские приехали к пенсионеру на обыск, а тот начал стрелять в правоохранителей из оружия.

Во Львовской области житель поселка Магеров открыл стрельбу по полицейским из охотничьего ружья, когда правоохранители пытались провести обыск в его доме.

Об этом сообщают Вести.

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Пенсионера подозревают в краже, поэтому к нему и приехали правоохранители. Во время обыска мужчина никак не реагировал на просьбы полицейских открыть двери. Полиции пришлось выбить дверь в дом, а когда правоохранители зашли, то увидели пенсионера с ружьем.

Мужчина начал стрелять, однако в полицейских ему не удалось попасть.

Злоумышленника задержали, а по факту стрельбы в полицейских возбудили уголовное производство по ч.1 ст.345 Уголовного кодекса.

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Ранее мы писали о том, что в Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые пытались подраться с ним на детской площадке. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.