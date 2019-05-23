Зеленский публично назвал РФ страной-агрессором

Президент озвучил позицию касательно России.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с докладом на IT-конференции iForum, которая на данный момент проводится в столице. Во время своего выступления гарант дал четко понять, что дружелюбных отношений с РФ он строить не намерен, передает РБК-Украина.

Владимир Зеленский открыто назвал Российскую Федерацию страной-агрессором.

Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору, - отметил новоизбранный президент, не назвав даже названия России.

Напомним, во время выступления на той же конференции Владимир Зеленский сообщил, что исключает переговоры с РФ. Президент прокомментировал вероятность проведения референдума о дружбе с РФ. Об этом гарант сообщил журналистам в начале конференции.