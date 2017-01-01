"Выборы - не цирк": ЦИК не успевает подготовить все к голосованию

По действующим законам Центризбирком не сможет провести избирательную кампанию в срок и по всем правилам.

Читай также: Зеленский хочет отменить правила госзакупок для избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает “Интерфакс-Украина“.

“По действующей – нет“, - сказала она. Глава ЦИК посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

Читай также: “Выборы - так выборы“: как парламент реагирует на роспуск Рады

“Несмотря на те примеры, которые приводил нам Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же“, - сказала она.

Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

Читай также: Когда в Украине заработает новая Рада: график выборов и дата присяги

“Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины“, - констатировала она.

Читай также: Зеленский принес присягу президента Украины

Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно - устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона “О выборах народных депутатов“, которые действуют сегодня.

Напомним, ранее ЦИК объявила о начале избирательного процесса и констатировала, что он необратим.