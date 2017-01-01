Рабинович: Без помощи власти Медведчук освободил сотни пленных

Без помощи власти главе политического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку удалось освободить сотни пленных. Об этом заявил народный депутат Украины, глава упомянутой политсилы Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Медведчук освободил сотни украинских пленных – без Порошенко, Геращенко и других. И ему не нужно давать указания – он делает все сам, сам спасает наших ребят. Другое дело, что есть две стороны конфликта, и один человек много сделать не может – ему необходим мандат на переговоры. Такой мандат ему может и должен дать президент Владимир Зеленский. Это позволит Медведчуку спасать украинских пленных еще эффективнее", – уверен парламентарий.

По его словам, новая власть должна признать заслуги Виктора Медведчука и поручить ему вести переговоры с Россией.

"Ведь есть и другая сторона, которая работает только с Медведчуком. И доверие к Медведчуку обусловлено не личным отношением, а тем, что с 2004 года он ни разу их не обманул – это очень важно! Поэтому доверие к Медведчуку возникло не сегодня, и это доверие власть должна использовать в интересах Украины", – подчеркнул народный депутат.

Политик уверен, что только Медведчук может освободить сотни украинских военнопленных.

"Я считаю, что в первую очередь надо отдать должное тому, что уже сделал Медведчук, и если этого не сделала старая власть – это может красиво сделать власть новая. В любом случае мы все равно продолжим гуманитарную миссию, Медведчук продолжит выполнять свою работу и освобождать наших ребят. А будет он это делать при поддержке новой власти, или же это будет личная гуманитарная миссия – зависит не от меня или от него, а от сегодняшнего президента", – подытожил Вадим Рабинович.