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У Зеленского отреагировали на петицию об отставке президента

Комментариев: 14
Представитель Зеленского отметил, что пока официальная реакция лишняя.
У Зеленского прокомментировали скандальную петицию
У Зеленского прокомментировали скандальную петицию
EPA/UPG

На петицию касательно отставки президента Украины Владимира Зеленского отреагируют только после того, как она наберет необходимые 25 тысяч голосов. Об этом журналистам рассказал представитель Зеленского Денис Монастырский, передает УНН.

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Господин Монастырский отметил, что реакция Владимира Зеленского обязательно будет, ведь в этом и есть суть публичных петиций на сайте АП. Для этого нужно набрать 25 тысяч голосов.

Любые институты прямой демократии, типа петиции, это здоровая реакция общества, которая должна получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей - ред.), которое определяет и заставляет президента реагировать на нее. Когда будет набрано то критическое количество, которое требуется, думаю, реакция президента будет на эту петицию, - отметил Монастырский.

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Напомним, Зеленского просят уйти в отставку: петиция появилась на сайте АП. На официальном сайте президента Зеленского появилась неожиданная петиция.

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Теги: Зеленский, Монастырский, петиция, реакция, отставка президента
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Комментариев (14)
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lusyika    23.05.2019, 15:54
Оценка:  0
lusyika
Валіна*ер - 1...не засиділось в кріслі!!!!! Саме час на лісапед і на Ростов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Huper!    23.05.2019, 15:50
Оценка:  +2
Huper!
Уже давно набрано, олигофрены
w@rning!    23.05.2019, 15:17
Оценка:  +1
w@rning!
А потом будет петиция о том чтобы Зеленский не подавал в отставку и пороховому опять соснут.
Woodbrother    23.05.2019, 15:18
Оценка:  -6
Woodbrother
За нее никто подписываться не будет.
w@rning!    23.05.2019, 15:23
Оценка:  +4
w@rning!
Никто из 24,5 процентных порохососов)
Woodbrother    23.05.2019, 16:03
Оценка:  0
Woodbrother
w@rning! - вообще никто. зельцман-филы голосовали не столько за клоуна, сколько за сериальчик. Сейчас у них ломка - голобородько оказался не тот
Media-sapiens    23.05.2019, 15:11
Оценка:  +2
Media-sapiens
порохоботы не умеют проигрывать, как и их хромая утка....
Woodbrother    23.05.2019, 15:07
Оценка:  -3
Woodbrother
Уже 24764 и темп продолжает нарастать. Зельцман надоел и должен уйти в отставку.
nfhvyt    23.05.2019, 15:11
Оценка:  -3
nfhvyt
галиция надоела и юго-восток должен уйти.
Media-sapiens    23.05.2019, 15:13
Оценка:  +2
Media-sapiens
порохоботы как раньше ассоциацию с ЕС не отличали от полноправного вступления, так и теперь петицию, набравшую голоса для РАССМОТРЕНИЯ, считают гарантией импичмента...
это диагноз...
Woodbrother    23.05.2019, 15:17
Оценка:  -2
Woodbrother
Это не импичмент, это сигнал клоуну зельцману, что бы сильно там не обустраивался, потому что скоро ему валить.
Media-sapiens    23.05.2019, 15:25
Оценка:  +5
Media-sapiens
по этой логике при 4,5 млн против него на выборах - это вообще должно было быть поводом сразу застрелиться
Tut@    23.05.2019, 15:27
Оценка:  +3
Tut@
Уже больше 25000 голосов. Но, я думаю это не показатель. Двадцать пять тысяч легко могут дать те диванные войска, которые и на выборы не ходили. Им главное пальчиком ткнуть во что-то.
Vladimirovich198    23.05.2019, 15:50
Оценка:  -2
Vladimirovich198
Одного только проводили. Пусть уже поработает, может что и поменяется. Чего хаять то его с первого дня? Из принципа? Выборы прошли, прошли честно. 73% проголосовали за него значит так тому и быть.
Или надо Петю вернуть? Вы этого хотите?
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