У Зеленского отреагировали на петицию об отставке президента

Представитель Зеленского отметил, что пока официальная реакция лишняя.

На петицию касательно отставки президента Украины Владимира Зеленского отреагируют только после того, как она наберет необходимые 25 тысяч голосов. Об этом журналистам рассказал представитель Зеленского Денис Монастырский, передает УНН.

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Господин Монастырский отметил, что реакция Владимира Зеленского обязательно будет, ведь в этом и есть суть публичных петиций на сайте АП. Для этого нужно набрать 25 тысяч голосов.

Любые институты прямой демократии, типа петиции, это здоровая реакция общества, которая должна получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей - ред.), которое определяет и заставляет президента реагировать на нее. Когда будет набрано то критическое количество, которое требуется, думаю, реакция президента будет на эту петицию, - отметил Монастырский.

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Напомним, Зеленского просят уйти в отставку: петиция появилась на сайте АП. На официальном сайте президента Зеленского появилась неожиданная петиция.