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Толпа в балаклавах пыталась захватит отель в Киеве: 30 рейдеров убежали от полици

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Полицейским удалось задержать только десяток злоумышленников .
Толпа в балаклавах пыталась захватит отель в Киеве: 30 рейдеров убежали от полици
© kyiv.npu.gov.ua
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  • Мужчины утверждают якобы явились на объект с новым собственником помещения
  • Мужчины утверждают якобы явились на объект с новым собственником помещения
  • Мужчины утверждают якобы явились на объект с новым собственником помещения
Толпа в балаклавах пыталась захватит отель в Киеве: 30 рейдеров убежали от полици
Мужчины утверждают якобы явились на объект с новым собственником помещения
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Столичные правоохранители доставили в управление полиции 10 человек, которые в балаклавах и шлемах пытались захватить отель на улице Стеценко, еще около 30 рейдеров скрылись.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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“Злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако десять доставили в управление полиции для дачи объяснений“, - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

На месте происшествия правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По словам Ищенко, все задержанные - представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений. Большинство задержанных отказались предоставлять объяснения следователю.

“Они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым собственником помещения“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство по ч. 3 ст. 296 УК и сейчас проверяют обстоятельства инцидента. 

“Если есть любой спор о праве собственности на здание, его необходимо решать исключительно в правовом поле, а не варварскими методами с избиением работников и повреждением имущества“, - отметил Ищенко.

Как сообщалось 23 мая, под Киевом взорвался ресторан.

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Теги: рейдеры, титушки, Киев, отель
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