"Мы хотим сделать страну в смартфоне" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует сделать из Украины “страну в смартфоне“.
Об этом он сообщает “112 Украина“.
Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне, - заявил Зеленский.
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Он указал, что нужно внедрить четыре уровня “страны в смартфоне“: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакция с государством и вовлечение в управление государством.
Президент отмечает, что люди смогут узнать погоду, новости, а также контролировать, какие законопроекты подаются, даже изменять их можно будет.
Напомним, сегодня, 23 мая, Зеленский выступил на форуме и рассказал об инновациях. Президент отметил, что один в сфере инноваций не сможет ничего изменить, поэтому изменения нужно делать вместе с людьми.
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Также стало известно, что во время своего выступления гарант дал четко понять, что дружелюбных отношений с РФ он строить не намерен.
Ему надо с Димоном-Смартфоном на эту тему перетереть! У Дмитрия Анатольевича Медведева в этой области огромный опыт!