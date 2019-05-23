"Мы хотим сделать страну в смартфоне" - Зеленский

Президент отмечает, что люди смогут узнать погоду, новости, а также контролировать, какие законопроекты подаются, даже изменять их можно будет.

В Украине хотят сделать "страну в смартфоне" informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует сделать из Украины “страну в смартфоне“.

Об этом он сообщает “112 Украина“.

Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне, - заявил Зеленский.

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Он указал, что нужно внедрить четыре уровня “страны в смартфоне“: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакция с государством и вовлечение в управление государством.

Президент отмечает, что люди смогут узнать погоду, новости, а также контролировать, какие законопроекты подаются, даже изменять их можно будет.

Напомним, сегодня, 23 мая, Зеленский выступил на форуме и рассказал об инновациях. Президент отметил, что один в сфере инноваций не сможет ничего изменить, поэтому изменения нужно делать вместе с людьми.

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Также стало известно, что во время своего выступления гарант дал четко понять, что дружелюбных отношений с РФ он строить не намерен.