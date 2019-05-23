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"Мы хотим сделать страну в смартфоне" - Зеленский

Комментариев: 9
Президент отмечает, что люди смогут узнать погоду, новости, а также контролировать, какие законопроекты подаются, даже изменять их можно будет.
В Украине хотят сделать "страну в смартфоне"
В Украине хотят сделать "страну в смартфоне"
informator.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует сделать из Украины “страну в смартфоне“.

Об этом он сообщает “112 Украина“.

Можете, правда, считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне, - заявил Зеленский.

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Он указал, что нужно внедрить четыре уровня “страны в смартфоне“: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакция с государством и вовлечение в управление государством.

Президент отмечает, что люди смогут узнать погоду, новости, а также контролировать, какие законопроекты подаются, даже изменять их можно будет.

Напомним, сегодня, 23 мая, Зеленский выступил на форуме и рассказал об инновациях. Президент отметил, что один в сфере инноваций не сможет ничего изменить, поэтому изменения нужно делать вместе с людьми.

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Также стало известно, что во время своего выступления гарант дал четко понять, что дружелюбных отношений с РФ он строить не намерен.

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Теги: Зеленский, инновации, смартфон, страна, Украина, форум
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Комментариев (9)
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Петров    23.05.2019, 15:59
Оценка:  0
Петров
Похоже что для санитаров будет много работи.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:39
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
У меня такое впечатление, что он не понимает разницы между страной, государством и набором услуг.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:45
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Как и для его предшественника, страна для него - офис, население - персонал, а сам он - нанятый генеральный директор.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:50
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Немного не так. Для обоих страна Украина - личный гешефт.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 16:09
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Кстати, да! Браво, товарищ боцман! Вот прям в точку!!!
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:37
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
И этот туда же!
Ему надо с Димоном-Смартфоном на эту тему перетереть! У Дмитрия Анатольевича Медведева в этой области огромный опыт!
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:41
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Где Сколково будем строить? У меня 2 места на примете: Глеваха и Бровары (бровар, если кто не в курсе - это пивовар).
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:48
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Есть тема ему с Димоном организовать офшор на Донецко-Луганщине и там построить нанотехнологический город. Организовать резервацию в резервации.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:53
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Таких проектов как в Глевахе нигде не будет. Это факт!
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