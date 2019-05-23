Зеленский назвал кандидатов в депутаты "чуваками" и извинился

Глава государства рассказал, как должен выглядеть контроль за властью "из государства в смартфоне".

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Президент Владимир Зеленский во время первого публичного выступления в качестве главы государства извинился за употребление слова “чуваки“. Трансляцию выступления вел телеканал “112 Украина“.

“Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу, и ты не только получаешь новости, не только видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки...“, - отметил он.

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“Извините за это слово, но они пока такие – какие люди, будем надеяться, что они люди, - какие люди избираются, как их можно отозвать, какие вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект“, - добавил Зеленский.

“Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире, минуя тот этап, который я говорил, этап, который сегодня в мире, который нам действительно сложно догнать“, - подчеркнул президент.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в украинской армии будет меньше советского.