Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский назвал кандидатов в депутаты "чуваками" и извинился

Комментариев: 6
Глава государства рассказал, как должен выглядеть контроль за властью "из государства в смартфоне".
Зеленский извинился за слово "чуваки"
Зеленский извинился за слово "чуваки"
EPA/UPG

Читай также: У Зеленского отреагировали на петицию об отставке президента

Президент Владимир Зеленский во время первого публичного выступления в качестве главы государства извинился за употребление слова “чуваки“. Трансляцию выступления вел телеканал “112 Украина“.

“Как бы было бы круто, когда ты едешь на работу, и ты не только получаешь новости, не только видишь, какая там сегодня погода, а ты реально контролируешь, какие законопроекты подаются, ты можешь их изменять, какие чуваки...“, - отметил он.

Читай также: "Выборы - не цирк": ЦИК не успевает подготовить все к голосованию

“Извините за это слово, но они пока такие – какие люди, будем надеяться, что они люди, - какие люди избираются, как их можно отозвать, какие вы петиции готовите, как вы можете дополнять тот или иной законопроект“, - добавил Зеленский.

“Поэтому я правда мечтаю о нашей стране в смартфоне, и чтобы мы были первыми в мире, минуя тот этап, который я говорил, этап, который сегодня в мире, который нам действительно сложно догнать“, - подчеркнул президент.

Читай также: Зеленский публично назвал РФ страной-агрессором

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в украинской армии будет меньше советского.

Поделись:
Теги: Зеленский, смартфон, депутаты, извинение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Huper!    23.05.2019, 15:49
Оценка:  +2
Huper!
Олень
Петров    23.05.2019, 15:56
Оценка:  0
Петров
Грешно смеяться над больним и убогим.
andy55524    23.05.2019, 15:45
Оценка:  -1
andy55524
а чего нет, опрос населения по смартфону. Я согласен, сразу поймем, что мажоритарка гавно и списки открытые должны быть.
ArtGroup    23.05.2019, 16:03
Оценка:  0
ArtGroup
Мажоритарка это И ЕСТЬ своего рода открытые списки.. Только мажоритарщики не подвластны партиям. А в фракциях будет возможность отзывать списочников... Эстония, скандинавские страны давно уже голосуют удалённо! Более того, в Украине УЖЕ идёт к этому процедура..
Максим    23.05.2019, 15:38
Оценка:  +2
Максим
Зе ибись чувак
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:34
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Если ты, чувак, индеец,
Ты найдёшь себе оттят -
Настоящему индейцу
Завсегда везде ништяк!

Браво, господин президент! ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь