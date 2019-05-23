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Петиция за отставку Зеленского набрала больше 25 тысяч голосов

Комментариев: 18
Украинцы меньше чем за сутки набрали нужное число голосов для рассмотрения петиции про отставку президента.
Более 25 тысяч украинцев подписались под отставкой Зе
Более 25 тысяч украинцев подписались под отставкой Зе
EPA/UPG

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Петиция за отставку действующего президента Владимира Заленского, датированная 22 мая, меньше чем за сутки набрала более 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Цифра голосующих за отставку продолжает расти. В петиции авторства Максима Безука президента призывают уйти в отставку, так как он начал вместо интересов народа беспокоиться с первых дней только о своих прихотях.

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В тексте петиции подчеркивается, что Зеленский на самом деле не имеет 73% поддержки и временно объединил протестный электорат.

“Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию“, - говорится в петиции.

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“Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Получается недопустимая ситуация, когда “слуга народа“ не имеет моральных обязательств перед своим народом. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки“, - подчеркивает автор.

На рассмотрение петиции у президента есть 92 дня. Напомним, у Владимира Зеленского обещали отреагировать на петицию о его отставке после того, как она наберет голоса. 

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Теги: Зеленский, петиция, отставка, сайт президента
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Комментариев (23)
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Woodbrother    23.05.2019, 16:15
Оценка:  0
Woodbrother
Всего два дня прошло, а клоун зельцман всем массово надоел своими непонятнми стремлениями захватить как можно больше власти и своими непонтяными назначениями на должности проффессионалов клоунского движения с квартала. Как можно было главой СБУ во время войны поставить клоуна ?
Woodbrother    23.05.2019, 16:16
Оценка:  0
Woodbrother
А если россия опять начнет теракты на нашей территории? Приедет этот хохмист и начнет жертвам анекдоты рассказывать ?
ira0959    23.05.2019, 16:14
Оценка:  0
ira0959
быстро, однако )
ОлегП    23.05.2019, 16:06
Оценка:  +1
ОлегП
Вазелину - импичмент и в Ростов или на парашу.
Я_Христос    23.05.2019, 16:04
Оценка:  -6
Я_Христос
Х**се бред. Ручные националисты, члены партий, активисты и прочие? Или просто взлом?
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 16:05
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Это - всенародная любовь.
Я_Христос    23.05.2019, 16:09
Оценка:  -3
Я_Христос
Это имитация недовольства. Когда соц.опросы, выборы и другие голосования показали крах идеологии и майдановского правительства.
У вас нет шансов. Вы можете только расколоть страну еще больше и погрузить в полный хаос.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 16:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У Вовочки тоже нет шансов. То, что люди не довольны Порошенко, еще не значит, что они за этого фигляра.. Так что никаких противоречий я не вижу. Пошутил и пошел вон со сцены. С фиглярами именно так и поступают. А ты икону из него лепишь.
Я_Христос    23.05.2019, 16:06
Оценка:  -4
Я_Христос
Безумие. Неужели украинцы опять позволят нагнуть себя? 73% блть. Да вы гоните!
Я_Христос    23.05.2019, 16:06
Оценка:  -5
Я_Христос
25%-тников нужно вешать. Просто вешать.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 16:12
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вешать только за то, что их мнение отличается от Вашего? Но чем Вы тогда лучше их?
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:54
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Очень хорошо! Запасаемся попкорном. А кто теперь будет эту челобитную рассматривать?
Coюзник    23.05.2019, 15:52
Оценка:  -2
Coюзник
Боже ... как же предыдущая власть пытается остаться у кормушки ...
Coюзник    23.05.2019, 15:54
Оценка:  0
Coюзник
по всем мировым рейтингам страна опущена ... ниже не хочу. А битва за власть показывает что это жирнейший кусок пирога ...
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 16:13
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Нет, не жирнейший. Просто кусок пирога. Просто другого нет.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:45
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Вова,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
И это только начало.
Media-sapiens    23.05.2019, 15:49
Оценка:  -4
Media-sapiens
это продолжение лузерской кампании по саботажу президентской деятельности.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:54
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А деятельность где? Я вижу только бурную имитацию.
nfhvyt    23.05.2019, 15:54
Оценка:  0
nfhvyt
Начинай уже скакать.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:55
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Не указывай мне что мне делать и я не буду указывать тебе куда тебе идти.
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 15:54
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Майдан то очередной будет? Как думаете, коллега?
А то скукатища!
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 15:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А мне не скучно.
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