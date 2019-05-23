Петиция за отставку Зеленского набрала больше 25 тысяч голосов

Украинцы меньше чем за сутки набрали нужное число голосов для рассмотрения петиции про отставку президента.

Более 25 тысяч украинцев подписались под отставкой Зе EPA/UPG

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Петиция за отставку действующего президента Владимира Заленского, датированная 22 мая, меньше чем за сутки набрала более 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Цифра голосующих за отставку продолжает расти. В петиции авторства Максима Безука президента призывают уйти в отставку, так как он начал вместо интересов народа беспокоиться с первых дней только о своих прихотях.

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В тексте петиции подчеркивается, что Зеленский на самом деле не имеет 73% поддержки и временно объединил протестный электорат.

“Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию“, - говорится в петиции.

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“Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Получается недопустимая ситуация, когда “слуга народа“ не имеет моральных обязательств перед своим народом. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашего немедленной отставки“, - подчеркивает автор.

На рассмотрение петиции у президента есть 92 дня. Напомним, у Владимира Зеленского обещали отреагировать на петицию о его отставке после того, как она наберет голоса.