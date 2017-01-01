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На Буковине магазин подпольно торговал оружием и боеприпасами

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Все изъятое направлено на экспертизу в Черновицкий научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
На Буковине магазин подпольно торговал оружием и боеприпасами
© cv.npu.gov.ua
Фото 1/6
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
  • Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
На Буковине магазин подпольно торговал оружием и боеприпасами
Разоблачен подпольный магазин с арсеналом оружия
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На Буковине правоохранители разоблачили подпольный магазин, в котором мужчина торговал оружием, боеприпасами и патронами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

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Так, правоохранители задокументировали противоправную деятельность 43-летнего предпринимателя из Вижницы. В своем магазине спорттоваров в центре города мужчина наладил подпольную торговлю оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Во время санкционированного обыска в магазине и по месту жительства нарушителя, правоохранители изъяли три пистолета с признаками переработки калибра 9 мм, 5 затворов к пистолетам без номерных обозначений, почти 1,5 килограмма пороха, 4 ножа с признаками холодного оружия, 4 спецсредства слезоточивого и раздражающего действия, а также почти 2000 патронов различного калибра.

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Кроме этого, факты незаконного обращения с оружием и боеприпасами полиция разоблачила в Кицманском, Сокирянском, Сторожинецком, Кельменецком районах и в Черновцах.

У нарушителей выявлено и изъято нарезное ружье калибра 5,6 мм, охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, пистолет, патроны и 140 патронов.

По всем фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За нарушение законодательства злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось 19 мая, в рамках дела о взрыве филиала Привата нашли арсенал оружия.

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Теги: оружие, Буковина, Черновицкая область
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