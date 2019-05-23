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Матиос сравнил военную прокуратуру Украины с армией Дейнерис из "Игры Престолов"

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С помощью опубликованного видео хотели продемонстрировать, насколько тяжелой является работа военных прокуроров.
Матиос сравнил ВП с армией Дейнерис
Матиос сравнил ВП с армией Дейнерис
facebook.com/MatiosAnatolii

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сравнил военных прокуроров с армией дикарей и евнухов из сериала “Игра престолов“.

Он опубликовал видео на своей странице в Facebook.

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Матиос написал, что среди 683 военных прокуроров у него работает лишь один действительно талантливый офицер, которого зовут Андрей Давидченко.

Именно Давидченко и сделал слайды про работу ВПУ в течение 5 лет войны. С помощью опубликованного видео хотели продемонстрировать, какой тяжелой является работа военных прокуроров. 

Видео имеет название “Дейнерис и военные прокуроры“. 

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Ранее сообщалось, что Анатолий Матиос признался в том, что лично знаком с Владимиром Зеленским. Матиос подчеркнул, что институт Президента является гарантией суверенности и целостности Украины, поэтому все граждане, в том числе, чиновники должны его уважать.

Также мы писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который взял у двух обвиняемых в вымогательстве 500 тысяч долларов якобы для последующей передачи взятки генпрокурору Юрию Луценко и его заместителю Анатолию Матиосу.

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Теги: Матиос, прокуратура, военная прокуратура, видео, армия, Игра престолов
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Комментариев (1)
ira0959    23.05.2019, 16:11
Оценка:  -1
ira0959
дебилы, бл*дь
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