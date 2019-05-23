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Украинских военных могут проверить на отношение к переговорам с сепаратистами

Комментариев: 4
В Сети появилась информация о якобы опросе украинских военных на отношение к переговорам с боевиками.
Документ сейчас утратил юридическую силу и отменен - заявили в командовании
Документ сейчас утратил юридическую силу и отменен - заявили в командовании
facebook.com/kommander.nord

В командовании Север будет проведена служебная проверка касательно опроса военных об отношении к переговорам с сепаратистами. Документ, свидетельствующий об опросе, был опубликован Фондом Вернись живым. По информации Фонда, такой документ был получен разными военными частями Украины 23 мая.

Об этом сообщает Украинская Правда.

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“Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с “ДНР“/“ЛНР“ и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить – ред) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного“, – говорится в документе.

Документ, который опубликовал Фонд
Документ, который опубликовал Фонд
Скриншот

По информации Фонда документ был подписан 18 мая (до инаугурации Владимира Зеленского).

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“По данным наших источников среди военных, на совещании 18 мая 2019 года у уже экс-начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговоры с Россией, а не с боевиками “республик“. И понять надо было отношение общества к этому, а не военных“, – отмечает фонд.

В свою очередь, Оперативное командование “Север“ в Facebook объяснило: “Указанная в документе информация была нацелена на создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и совершение предупредительных мер на будущее, относительно защиты гражданского населения“.

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“Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих“, – утверждает командование “Север“.

Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях, – подчеркнуло военное руководство

Ранее сообщалось о том, что Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене. Дело в связи с инцидентом в Керченском проливе бывший глава государства считает попыткой переложить ответственность с РФ. 

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Теги: военные, Украина, опрос, сепаратисты
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Комментариев (4)
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ira0959    23.05.2019, 16:09
Оценка:  0
ira0959
бляха-муха, зрада! никогда такого не было, и вот опять! )
Woodbrother    23.05.2019, 16:08
Оценка:  -2
Woodbrother
зельцман подготавливает войска к капитуляции . И это после того, как мы поганую россию фактически нагнули ниже плинтуса и рога ей обломали.
ira0959    23.05.2019, 16:10
Оценка:  0
ira0959
Woodbrother памперс свой поменяй )
nfhvyt    23.05.2019, 16:15
Оценка:  0
nfhvyt
подготавливает войска к прекращению гражданской войны.
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