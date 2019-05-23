Украинских военных могут проверить на отношение к переговорам с сепаратистами
В командовании Север будет проведена служебная проверка касательно опроса военных об отношении к переговорам с сепаратистами. Документ, свидетельствующий об опросе, был опубликован Фондом Вернись живым. По информации Фонда, такой документ был получен разными военными частями Украины 23 мая.
Об этом сообщает Украинская Правда.
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“Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с “ДНР“/“ЛНР“ и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить – ред) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного“, – говорится в документе.
По информации Фонда документ был подписан 18 мая (до инаугурации Владимира Зеленского).
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“По данным наших источников среди военных, на совещании 18 мая 2019 года у уже экс-начальника Генштаба Муженко говорили о возможных переговоры с Россией, а не с боевиками “республик“. И понять надо было отношение общества к этому, а не военных“, – отмечает фонд.
В свою очередь, Оперативное командование “Север“ в Facebook объяснило: “Указанная в документе информация была нацелена на создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и совершение предупредительных мер на будущее, относительно защиты гражданского населения“.
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“Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих“, – утверждает командование “Север“.
Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях, – подчеркнуло военное руководство
Ранее сообщалось о том, что Порошенко прокомментировал дело ГБР о госизмене. Дело в связи с инцидентом в Керченском проливе бывший глава государства считает попыткой переложить ответственность с РФ.