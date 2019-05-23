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Порошенко отмывал украденные у ВСУ деньги через офшоры: Портнов подал новое заявление на экс-президента

Комментариев: 23
В течение нескольких недель Портнов будет ждать ходатайства об аресте всего имущества эск-президента.
На Порошенко подали заявление в ГБР
На Порошенко подали заявление в ГБР
facebook.com/petroporoshenko

В Государственном бюро расследований зарегистрировали заявление на Петра Порошенко. Его обвиняют в отмывании украденных у ВСУ средств через офшоры.

Соответствующее заявление зарегистрировали в ГБР.

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Портнов сообщил, что Петр Порошенко отмывал украденные у армии деньги через офшорные сделки и в течение нескольких недель он будет ждать ходатайства об аресте всего имущества эск-президента.

Юрист утверждает, что бывший президент забрал себе 300 миллионов долларов через офшорные компании, когда заключил несуществующую сделку.

Портнов требует ареста активов Порошенко в Украине и по всему миру. Сейчас в ГБР изучают заявление.

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Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что дело, которое открыло против него Государственное бюро расследований, является попыткой переложить ответственность с России на него. 

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Теги: Порошенко, Портнов, заявление, ГБР, дело, офшоры
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Комментариев (23)
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Boxerogos    23.05.2019, 17:40
Оценка:  -1
Boxerogos
Пара дежурных бигмировских потрохососов,имеющая на рыло несколько десятков разных аккаунтов,без проблем за 5 минут создаст"проукраинский"р ейтинг,попрыгав с аккаунта на аккаунт.Неудивительно что петиция против Зе набрала столько голосов за сутки.Аминь.
Boxerogos    23.05.2019, 17:33
Оценка:  -5
Boxerogos
К расследованию преступлений Пидоpoшенко и Ко в отношении Украины,новая власть должна привлечь международные структуры,в первую очередь ЦРУ и ФБР США.Эти ребята знают о делишках Педи и его банды,если не всё,то очень многое.И они наверняка помогут распутать этот гадючий клубок.
Boxerogos    23.05.2019, 17:27
Оценка:  -7
Boxerogos
Копайте как можно усерднее!На Педе и его подельниках клейма ставить негде.Эти скоты народ обрекли на нищету и вымирание,а сами,прикрывшись"евростремле ниями",и"патриотизмом&q uot;,многлкратно обогатились.В том числе и на войне.Смерть Пuдорошенко и его подельникам!
WTF2wtf    23.05.2019, 17:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
Бот путинский, ты ниже уже писал, что "на нож его"
Boxerogos    23.05.2019, 17:36
Оценка:  -3
Boxerogos
Потрохос,это ты бот путинский,а не я.Я украинский гражданин,постоянно проживающий в Украине и пишу лишь под одним ником,в отличии от тебя,спидозного клоуна с кучей разных аккаунтов.Потявкай ещё и поминуси.))))))))))))
WTF2wtf    23.05.2019, 17:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путиснкое, если ты сам даун, то это вовсе не значит что все вокруг такие же ... хотя ты и обвиняешь всех вокруг в своих проблемах постоянно.
Ты сегодня столько нагадил, столько своего спалил ... просто МЕГАконченое говно путинское
WTF2wtf    23.05.2019, 17:10
Оценка:  +2
WTF2wtf
Портнов в заяве цепляется к купле-продаже "Кузни на Рыбальском".
Считает, что у Тигипко не было 300млн$ на эту покупку ))
А эту "новость" из какого пальца высосали?
WTF2wtf    23.05.2019, 17:11
Оценка:  +3
WTF2wtf
Хотя у Тигипко денег не на одну такую "Кузню" ... ))
Он только свой ТАС-банк когда-то продал за 900млн$
lebedin2    23.05.2019, 17:00
Оценка:  -2
lebedin2
90 % населения про это знают, но не они решают.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 16:59
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Та "новина" була раніше. Теж ні про що! Просто мосЬкалі мстяться Пороху за прилюдну пиZдюлину, що не змогли придавити українців!
georg2018    23.05.2019, 16:57
Оценка:  -3
georg2018
Эту ненасытную,подлую тварь,за 5 лет,пора и к Вышаку...
WTF2Wrf    23.05.2019, 16:51
Оценка:  +3
WTF2Wrf
Заголовок вообще о чем?
Как ЭТО связано с заявлением, написанным Портновым?
Кто-то из местых писак хоть пытался перейти по ссылке (которую они сами прикрепили) и ознакомиться с материалом? ))))
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 16:48
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Чого так довго "докази" з нарасісі віз? Не довіз, одни лише балачки приїхали!
hyerwwser    23.05.2019, 16:47
Оценка:  -5
hyerwwser
Педро-на нож!
WTF2wtf    23.05.2019, 16:53
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos, ты щас в очередной раз на уголовную статью написал себе ... но путинскому боту срать на законы в принципе, больное украинофобко?
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