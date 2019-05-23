Порошенко отмывал украденные у ВСУ деньги через офшоры: Портнов подал новое заявление на экс-президента
В Государственном бюро расследований зарегистрировали заявление на Петра Порошенко. Его обвиняют в отмывании украденных у ВСУ средств через офшоры.
Соответствующее заявление зарегистрировали в ГБР.
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Портнов сообщил, что Петр Порошенко отмывал украденные у армии деньги через офшорные сделки и в течение нескольких недель он будет ждать ходатайства об аресте всего имущества эск-президента.
Юрист утверждает, что бывший президент забрал себе 300 миллионов долларов через офшорные компании, когда заключил несуществующую сделку.
Портнов требует ареста активов Порошенко в Украине и по всему миру. Сейчас в ГБР изучают заявление.
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Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.
Также сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что дело, которое открыло против него Государственное бюро расследований, является попыткой переложить ответственность с России на него.
Ты сегодня столько нагадил, столько своего спалил ... просто МЕГАконченое говно путинское
Считает, что у Тигипко не было 300млн$ на эту покупку ))
А эту "новость" из какого пальца высосали?
Он только свой ТАС-банк когда-то продал за 900млн$
Как ЭТО связано с заявлением, написанным Портновым?
Кто-то из местых писак хоть пытался перейти по ссылке (которую они сами прикрепили) и ознакомиться с материалом? ))))