Порошенко отмывал украденные у ВСУ деньги через офшоры: Портнов подал новое заявление на экс-президента

В течение нескольких недель Портнов будет ждать ходатайства об аресте всего имущества эск-президента.

На Порошенко подали заявление в ГБР facebook.com/petroporoshenko

В Государственном бюро расследований зарегистрировали заявление на Петра Порошенко. Его обвиняют в отмывании украденных у ВСУ средств через офшоры.

Соответствующее заявление зарегистрировали в ГБР.

Читай также: Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить Раду

Портнов сообщил, что Петр Порошенко отмывал украденные у армии деньги через офшорные сделки и в течение нескольких недель он будет ждать ходатайства об аресте всего имущества эск-президента.

Юрист утверждает, что бывший президент забрал себе 300 миллионов долларов через офшорные компании, когда заключил несуществующую сделку.

Портнов требует ареста активов Порошенко в Украине и по всему миру. Сейчас в ГБР изучают заявление.

Читай также: Зеленский исключает переговоры с РФ

Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, юрист Андрей Портнов опубликовал в Facebook документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний экс-президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что дело, которое открыло против него Государственное бюро расследований, является попыткой переложить ответственность с России на него.