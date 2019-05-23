Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский не будет сотрудничать с нынешней Радой

Комментариев: 8
Президент выступит с новыми инициативами только после образования своего большинства в парламенте, говорит Стефанчук.
Президент не будет сотрудничать с нынешним парламентом
Президент не будет сотрудничать с нынешним парламентом
informator.ua

Президент Владимир Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты, передает УНН.

Читай также: Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить Раду

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук говорит, что законопроекты уже готовы, однако подавать их будут, когда “у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду“.

Он указывает, что вчерашний бойкот Рады нельзя назвать сотрудничеством.

Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду, - отметил Стефанчук

В частности речь идет о законе об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности и о незаконном обогащении.

Читай также: Указ о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде

То, что вчера Верховная Рада не проголосовала за предложенные президентом поправки в законодательство, говорит о том, что нынешний состав ВР не способен сотрудничать и договариваться с главой государства.

Для нас это пример того, что Верховная Рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы, - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов и по публичным закупкам.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Рада, парламент, законопроекты, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    23.05.2019, 17:20
Оценка:  0
Boxerogos
Вор,коррупционер и убийца десятков тысяч украинцев Педя Пидоpoшенко мечтает о реванше.Но ему ясно сказали"остаточне прощавай".И его реванша не будет.Скоро его подельники из Рады последуют вслед за ним в небытие.
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 17:11
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У ты какой капризный!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 17:11
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Помилки перевірте в "законах".
trgvm1    23.05.2019, 17:05
Оценка:  +2
trgvm1
володя дави этих клопов мы можем молодець
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 17:11
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Клопи клопів не давлять.
ShakhterDonetsk    23.05.2019, 16:52
Оценка:  -7
ShakhterDonetsk
Слуга коломойского получил задание - подмять под себя всю власть в стране . А наивные зельцман-филы думали, что он им халяву в рот кидать будет И кто там клоун ?
Scipil    23.05.2019, 17:06
Оценка:  +3
Scipil
Что ты несёшь?
zadneprohodchik    23.05.2019, 17:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
Рошен, ты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь