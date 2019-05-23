Зеленский не будет сотрудничать с нынешней Радой

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук говорит, что законопроекты уже готовы, однако подавать их будут, когда “у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду“.

Президент Владимир Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты, передает УНН .

Он указывает, что вчерашний бойкот Рады нельзя назвать сотрудничеством.

Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду, - отметил Стефанчук

В частности речь идет о законе об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности и о незаконном обогащении.

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То, что вчера Верховная Рада не проголосовала за предложенные президентом поправки в законодательство, говорит о том, что нынешний состав ВР не способен сотрудничать и договариваться с главой государства.

Для нас это пример того, что Верховная Рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы, - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов и по публичным закупкам.