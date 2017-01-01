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На трех трассах Закарпатья ограничено движение из-за подтоплений

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Местами возможность проезда имеют исключительно большегрузные автомобили.
Наблюдается резкое подтопление дорог
Наблюдается резкое подтопление дорог
zk.npu.gov.ua

В Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.

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“В связи с погодными условиями и подтоплением дорог в Иршавском районе, движение отрезком трассы Н-09 Мукачево - Рогатин (от села Гребля, в село Ольховка) остается ограниченным. Вследствие притока воды, движение перекрыто и на автомобильной дороге от Селца до Виноградова“, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за непогоды частично заблокировано движение по дороге от Сельца в Иршаву. Возможность проезда имеют исключительно большегрузные автомобили.

Также объезд заблокированного на трассе Н-09, объезд возможен через город Берегово.

Как сообщалось 22 мая, в течение нескольких дней на Закарпатье идут ливни - появились впечатляющие фото затопленных улиц.

23 мая вследствие резкого поднятия воды в верховьях Латорица паводковая волна обрушила бетонный мост в высокогорном с. Котельниця Воловецкого района.

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Теги: Закарпатская область, дорога, проезд, затопило, трасса
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