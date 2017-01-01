Хомчак после Иловайска обещает сделать все, чтобы бойцы не гибли
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Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, о чем жалеет после боев за Иловайск в 2014 году. Об этом сообщают “Донецкие новости“.
“Я жалею об одном, что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. У меня тоже была возможность погибнуть“, - вспоминает он. “Что бы обо мне черное ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и остался жив“, – сказал Хомчак.
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“Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить свою жизнь тому, чтобы изменить все в армии и сделать все, чтобы люди не гибли“, – подчеркнул он.
По данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.
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Напомним, ранее в связи с назначением Руслана Хомчака президент Владимир Зеленский пожелал украинской армии меньше советского и больше западных стандартов.