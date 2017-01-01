Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Хомчак после Иловайска обещает сделать все, чтобы бойцы не гибли

Комментариев: 0
Глава Генштаба рассказал о своих сожалениях в связи с боями 2014 года в Донецкой области.
Хомчак обещает посвятить жизнь тому, чтобы в украинской армии не гибли люди
Хомчак обещает посвятить жизнь тому, чтобы в украинской армии не гибли люди
УНИАН

Читай также: Хомчак обещает в увольнениях обойтись без “личных отношений“

Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, о чем жалеет после боев за Иловайск в 2014 году. Об этом сообщают “Донецкие новости“.

“Я жалею об одном, что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. У меня тоже была возможность погибнуть“, - вспоминает он. “Что бы обо мне черное ни говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и остался жив“, – сказал Хомчак.

Читай также: Представлен новый глава Генштаба ВСУ: Хомчак рассказал, что сделает в первую очередь

“Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить свою жизнь тому, чтобы изменить все в армии и сделать все, чтобы люди не гибли“, – подчеркнул он.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Читай также: Зеленский уволил начальника Генерального штаба

Напомним, ранее в связи с назначением Руслана Хомчака президент Владимир Зеленский пожелал украинской армии меньше советского и больше западных стандартов.

Поделись:
Теги: Хомчак, ВСУ, Генштаб, Иловайск, бои
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь