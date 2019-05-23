Референдум об РФ - не законодательный, а информационный - президент

Владимир Зеленский пояснил, что такой референдум нужен для понимания общественного мнения, а не для законодательной инициативы.

Зеленский обещает, что результаты референдума о диалоге с РФ не станут законом president.gov.ua

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Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Он прокомментировал идею референдума во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации главы государства. Среди участников встречи были волонтеры и бывшие военные.

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“Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми“, - заверил Зеленский.

Президенту предложили переформулировать "референдум о диалоге с РФ" на "опрос" president.gov.ua

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверьми, как это делалось раньше. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

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Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция за отставку Владимира Зеленского на сайте президента уже набрала более 25 тысяч голосов.