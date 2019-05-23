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Референдум об РФ - не законодательный, а информационный - президент

Комментариев: 20
Владимир Зеленский пояснил, что такой референдум нужен для понимания общественного мнения, а не для законодательной инициативы.
Зеленский обещает, что результаты референдума о диалоге с РФ не станут законом
Зеленский обещает, что результаты референдума о диалоге с РФ не станут законом
president.gov.ua

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Вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы - это способ выяснить мнение общества. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Он прокомментировал идею референдума во время встречи с общественными активистами, которая состоялась в Администрации главы государства. Среди участников встречи были волонтеры и бывшие военные.

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“Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми“, - заверил Зеленский.

Президенту предложили переформулировать
Президенту предложили переформулировать "референдум о диалоге с РФ" на "опрос"
president.gov.ua

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверьми, как это делалось раньше. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

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Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что петиция за отставку Владимира Зеленского на сайте президента уже набрала более 25 тысяч голосов.

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Теги: Зеленский, референдум, РФ, мир, Украина, диалог, Донбасс
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Комментариев (20)
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Arthur_DD    23.05.2019, 17:30
Оценка:  0
Arthur_DD
О, свежая "схема" от ЗЕ-команды. Каждый "референдум" влетает бюджету в копеечку, а на реализации - и бабло подерибанить можно. )) Дайош больше референдумов!! ))
ShakhterDonetsk    23.05.2019, 17:47
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Квартальная свинья дорвалась до корыта и уже два дня жрет не отвлекаясь .
Датышо    23.05.2019, 17:24
Оценка:  0
Датышо
Конституція України: ст. 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, РЕФЕРЕНДУМ та інші форми безпосередньої демократії.
Датышо    23.05.2019, 17:25
Оценка:  0
Датышо
Конституція Українти: ст. 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом відповідно до їх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Датышо    23.05.2019, 17:27
Оценка:  +1
Датышо
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу...
Датышо    23.05.2019, 17:30
Оценка:  0
Датышо
хто проти референдуму той проти українського народу, так як носієм сувернітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ згідно ст. 5 Конституції України
Boxerogos    23.05.2019, 17:23
Оценка:  -3
Boxerogos
Правильное решение!Народ должен решать как жить Украине.Ибо Украина-это народ,а не"сбитые лётчики"в харях Педи Пидоpoшенко и его подельников.
LERMI_    23.05.2019, 17:05
Оценка:  +2
LERMI_
Який референдум, про дружбу з ким? З тими хто Кожного дня стріляє в наш бік? Як таке могло в голову прийти і чия це ідея?
Колишній-східняк    23.05.2019, 17:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Попал на минное поле и тут же попятился назад. Думай сначала, а потом уже делай какие-то заявления. И сам, сам, а не через зеленских!
chytan    23.05.2019, 17:02
Оценка:  -1
chytan
Зеленский, ты дебил информационный !!!
ira0959    23.05.2019, 16:55
Оценка:  +1
ira0959
вот как? информационный референдум? это что такое??? )

для понимания общественного мнения проводят опросы, а не референдумы устраивают
Колишній-східняк    23.05.2019, 17:04
Оценка:  +1
Колишній-східняк
денег некуда девать?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 17:06
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Є куди і є кому. Просто гроші треба виділити, на "референдум". Вова, спілкуйся з Путіним без референдума, якщо зможеш.
nfhvyt    23.05.2019, 17:16
Оценка:  -2
nfhvyt
Не сравнивай с порошенко.
LERMI_    23.05.2019, 17:06
Оценка:  +2
LERMI_
Згоден, ніяких референдумів, придурки в Криму вже нареферендились!
Woodbrother    23.05.2019, 16:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Народ хочет референдума по импичменту зельцмана. . Меньше чем за сутки собрали 30 000 голосов, из необходимых 25 000.
Коляка    23.05.2019, 16:46
Оценка:  -6
Коляка
Это разве показатель? Это упоротые нацики проголосовали
nfhvyt    23.05.2019, 16:53
Оценка:  -6
nfhvyt
Это не Народ, 30 000 конченых нациков мечтают об очередном гос. перевороте.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 17:07
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
На расії краще знають
colavova    23.05.2019, 17:29
Оценка:  +1
colavova
I це тiльки мешканцi мiст проголосували, дай-те internet на села...
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