В Одессе ресторан оштрафуют за высадку деревьев

Инспекторы сочли озеленение пешеходной зоны несанкционированным.

В Одессе общественный ресторан “4city“, расположенный на Канатной 27/1, оштрафуют за несанкционированную высадку деревьев.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на проектного менеджера заведения Наталью Задорожную.

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Ранее ресторан в устной форме согласовал с КП “Горзелентрест“ озеленение пешеходной зоны, после чего закупил крупномеры клена остролистого “кримсон центри“ и посадил их на месте, где раньше росли тополя. Однако вчера в “4city2 наведались чиновники из инспекции по благоустройству и выписали два протокола о нарушении правил.

“Один — за то, что при высадке саженцев мы неправильно их оградили, лентой, а не щитами, а второй — за то, что у нас нет письменного согласования на высадку. В общей сложности нас планируют оштрафовать на 900 гривен и грозятся выкорчевать деревья, которые обошлись нам в 40 тысяч гривен“, — пояснила Наталья Задорожная.

Позже архитектор проекта “4city“ Константин Емельянов уточнил, что штрафы оформили работники инспекции по благоустройству, а не райадминистрации. Кроме того, он опроверг, что чиновники пообещали удалить высаженные деревья.

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