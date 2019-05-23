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В Одессе ресторан оштрафуют за высадку деревьев

Комментариев: 2
Инспекторы сочли озеленение пешеходной зоны несанкционированным.
В Одессе ресторан оштрафуют за высадку деревьев
dumskaya.net

В Одессе общественный ресторан “4city“, расположенный на Канатной 27/1, оштрафуют за несанкционированную высадку деревьев.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на проектного менеджера заведения Наталью Задорожную.

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Ранее ресторан в устной форме согласовал с КП “Горзелентрест“ озеленение пешеходной зоны, после чего закупил крупномеры клена остролистого “кримсон центри“ и посадил их на месте, где раньше росли тополя. Однако вчера в “4city2 наведались чиновники из инспекции по благоустройству и выписали два протокола о нарушении правил.

“Один — за то, что при высадке саженцев мы неправильно их оградили, лентой, а не щитами, а второй — за то, что у нас нет письменного согласования на высадку. В общей сложности нас планируют оштрафовать на 900 гривен и грозятся выкорчевать деревья, которые обошлись нам в 40 тысяч гривен“, — пояснила Наталья Задорожная.

Позже архитектор проекта “4city“ Константин Емельянов уточнил, что штрафы оформили работники инспекции по благоустройству, а не райадминистрации. Кроме того, он опроверг, что чиновники пообещали удалить высаженные деревья.

Как сообщалось 3 мая, под Житомиром украли 40 туй с аллеи, высаженной в честь героев АТО.

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Теги: Одесса, деревья
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Комментариев (2)
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ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 17:10
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
А там могла бути "парковка". Скільки грошей...
alex-zol    23.05.2019, 16:47
Оценка:  0
alex-zol
прикопать по шею, на пару дней, там этих чинуш.
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