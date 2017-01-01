В Харькове прохожий спас выпавшего с балкона ребенка

В результате пострадавшего доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

Двухлетний ребенок, который в четверг, 23 мая, утром упал с балкона шестого этажа, отделался переломом бедра.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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По предварительной информации, мальчик решил поиграться на балконе, пока его родители и шестилетний брат спали. Когда одна из игрушек перелетела через перила, малыш залез на подоконник, однако не удержался и рухнул вниз.

К счастью, 50-летний прохожий попытался поймать ребенка и смягчил падение. В результате пострадавшего доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

По факту происшествия открыто Уголовное производство по статье “невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей“.

Как сообщалось 16 мая, в Киеве школьник выпал с 16 этажа и погиб.