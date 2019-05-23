Трансплантацию органов будут проводить в четырех больницах Украины – Супрун

Трансплантацию будут проводить в Охматдете, Национальном институте рака, Запорожской областной больнице и Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, что ее командой сделаны первые шаги для реализации Закона о трансплантации органов. Это, например, создание Единой государственной системы трансплантации (единая база доноров и пациентов).

Об этом Супрун рассказала в интервью Радио Свободе.

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“Мы уже купили готовый реестр доноров костного мозга. А другие реестры нужно будет делать самостоятельно и, конечно, создать систему, которая будет сочетать их. Это не что-то такое, что можно взять и купить у другого государства, потому что везде свои законы и требования к защите системы, конфиденциальности“, - сообщила Супрун.

По словам Супрун, в Украине уже начато обучение трансплант-координаторов, а также продумывается план трансплантации органов.

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“Это люди, которые, с одной стороны, должны общаться с семьями и объяснять, почему родственники должны подписывать документы о донорстве. С другой - координировать весь процесс трансплантации. Они учатся в течение одного месяца. Сейчас последипломное образование можно получить в Запорожском медицинском университете“.

Кроме того, сейчас Минздрав работает с ГСЧС и полицией и разрабатывает план, как они будут транспортировать органы - вертолетами или машинами, в зависимости от расстояния

По словам Супрун, в настоящее время уже определены учреждения, которые начнут проводить трансплантации.

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“Охматдет“ и Национальный институт рака будут проводить трансплантацию костного мозга, а Запорожская областная больница и Институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова - органов“, - сказала она.

Супрун отметила, что уже был проведен тендер: “Ждем, чтобы доставили на 50 млн гривен дополнительное оборудование, которое им нужно для проведения трансплантации. И к лету вся необходимая аппаратура должна быть на местах“.

Напомним, ранее Супрун объяснила, как правильно пить кофе.