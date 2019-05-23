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Богдан назвал Майдан "негативным явлением": Пользователи соцсетей возмущены резкими высказываниями

Комментариев: 8
Богдан заявил, что действующая Конституция Украины не идеальна, поэтому и случился Майдан, а также другие негативные явления.
Богдан резко высказался в отношении Конституции и Майдана
Богдан резко высказался в отношении Конституции и Майдана
president.gov.ua

Высказывания главы Администрации президента Андрея Богдана о Майдане и Конституции Украины возмутили пользователей соцсетей. 

Богдан заявил, что действующая Конституция Украины не идеальна, потому что ее часто меняли, отменяли и возвращали снова. Именно поэтому, по мнению главы АП, и случился Майдан, а также другие негативные явления, передает "112 Украина". 

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Пользователей возмутили такие слова главы АП и Богдана резко раскритиковали.

Один из пользователей Павел Гинтов написал: “Всех поздравляю! Майдан – это “негативное явление“... Давайте выберем им конституционное большинство в Раду, и они наконец перепишут эту проклятую Конституцию так, чтобы никакие майданы были невозможны.

Некоторые пользователи не понимают, где связь между Конституцией и событиями на Майдане.

Наталья Петелина отметила, что похожие слова говорили в 2010 году при Януковиче и напомнила, что в то время сам Андрей Богдан работал в правительстве Азарова.

Пользователи также просили с уважением относиться к ценностям украинцев и к событиям на Майдане.

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Ранее сообщалось, что Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. 

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Теги: Богдан, Конституция, соцсети, пользователи, Майдан, глава аппарата, АП
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    23.05.2019, 17:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну да. Безобразие. Гои посмели восстать.
nfhvyt    23.05.2019, 17:36
Оценка:  -1
nfhvyt
А потом Гои деревья спилили что б не узнали кто их мочил )))
ShakhterDonetsk    23.05.2019, 17:42
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Да и так все все знают.
krolikoffnеt    23.05.2019, 17:29
Оценка:  0
krolikoffnеt
Почему все зельцман-филы таки недалекие и туповатые как и их кумир ? Майданы были даже в США.
nfhvyt    23.05.2019, 17:34
Оценка:  -1
nfhvyt
в США был гос переворот и свержение действующей власти? Это когда?
LERMI_    23.05.2019, 17:25
Оценка:  +1
LERMI_
Як по мені то цей богдан сам є негативним явищем для України!
nfhvyt    23.05.2019, 17:24
Оценка:  -6
nfhvyt
Майдаун прошел - дауны остались )))
nfhvyt    23.05.2019, 17:26
Оценка:  -2
nfhvyt
Ничего, время лечит, число желающих красить заборы резко сокращается.
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