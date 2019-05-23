Богдан назвал Майдан "негативным явлением": Пользователи соцсетей возмущены резкими высказываниями

Богдан заявил, что действующая Конституция Украины не идеальна, поэтому и случился Майдан, а также другие негативные явления.

Высказывания главы Администрации президента Андрея Богдана о Майдане и Конституции Украины возмутили пользователей соцсетей.

Богдан заявил, что действующая Конституция Украины не идеальна, потому что ее часто меняли, отменяли и возвращали снова. Именно поэтому, по мнению главы АП, и случился Майдан, а также другие негативные явления, передает "112 Украина".

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Пользователей возмутили такие слова главы АП и Богдана резко раскритиковали.

Один из пользователей Павел Гинтов написал: “Всех поздравляю! Майдан – это “негативное явление“... Давайте выберем им конституционное большинство в Раду, и они наконец перепишут эту проклятую Конституцию так, чтобы никакие майданы были невозможны.

Некоторые пользователи не понимают, где связь между Конституцией и событиями на Майдане.

Наталья Петелина отметила, что похожие слова говорили в 2010 году при Януковиче и напомнила, что в то время сам Андрей Богдан работал в правительстве Азарова.

Пользователи также просили с уважением относиться к ценностям украинцев и к событиям на Майдане.

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Ранее сообщалось, что Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины.