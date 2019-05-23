Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса
Почетный патриарх Филарет заявил, что некоторые условия получения Томоса ставят УПЦ КП и Православную церковь Украины в зависимость от Константинопольского патриархата. Об этом он рассказал в интервью Настоящему времени.
Он подчеркнул, что Томос об автокефалии содержит три условия, которые Киевский патриархат выполнять не будет, однако от самого Томоса они не отказываются.
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В частности, в Томосе написано, что все прихожане УПЦ КП и ПЦУ являются частью Константинопольского патриархата. Также указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.
Таким образом, УПЦ КП и ПЦУ должны заказывать миро из Стамбула. Филарету эта идея не особо нравится.
Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы, - говорит Филарет.
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Кроме того, если в УПЦ КП и ПЦУ возникают конфликтные ситуации, то они теперь должны обращаться за разрешением к Патриарху Варфоломею.
Филарет отметил, что ни одна церковь не получала Томос с такими требованиями.
Мы не отказываемся от Томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять, - сказал партиарх.
Ранее сообщалось, что Собор Сербской Церкви официально не признал ПЦУ.