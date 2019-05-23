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Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса

Комментариев: 3
В Томосе указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.
Филарет недоволен условиями томоса для Украины
Филарет недоволен условиями томоса для Украины
скриншот из видео

Почетный патриарх Филарет заявил, что некоторые условия получения Томоса ставят УПЦ КП и Православную церковь Украины в зависимость от Константинопольского патриархата. Об этом он рассказал в интервью Настоящему времени.

Он подчеркнул, что Томос об автокефалии содержит три условия, которые Киевский патриархат выполнять не будет, однако от самого Томоса они не отказываются.

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В частности, в Томосе написано, что все прихожане УПЦ КП и ПЦУ являются частью Константинопольского патриархата. Также указывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно проводить миропомазание.

Таким образом, УПЦ КП и ПЦУ должны заказывать миро из Стамбула. Филарету эта идея не особо нравится.

Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы, - говорит Филарет.

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Кроме того, если в УПЦ КП и ПЦУ возникают конфликтные ситуации, то они теперь должны обращаться за разрешением к Патриарху Варфоломею.

Филарет отметил, что ни одна церковь не получала Томос с такими требованиями.

Мы не отказываемся от Томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять, - сказал партиарх.

Ранее сообщалось, что Собор Сербской Церкви официально не признал ПЦУ.

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Теги: церковь, Филарет Денисенко, Филарет, вселенский патриарх, томос, автокефалия
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Комментариев (3)
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ira0959    23.05.2019, 18:35
Оценка:  -2
ira0959
раскольник филарет
Хулиганка*    23.05.2019, 18:25
Оценка:  -2
Хулиганка*
Ой... как нэвдобно получилось... теперь варфоломейка может забрать термос....
construktor1    23.05.2019, 18:10
Оценка:  +1
construktor1
Ну да. Лучше самому наварить, чем у Константинополя покупать.
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