"Нацкорпус" провел рейд против контрабанды российского аммиака
Представители "Национального корпуса" пытаются решить проблему контрабанды российского аммиака.
Об этом сообщается на странице “Нацкорпуса“ в Facebook.
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Указывается, что к представителям организаций обратились жители пгт Ольшанское, так как мимо жилых домов перевозили опасный для здоровья аммиак.
“Нацкорпуск“ и “Нацдружины“ отреагировали и поехали на место, чтобы проверить есть у водителей необходимые документы для перевозки аммиака.
Оказалось, что у водителя недостаточно документов для провоза опасного вещества по трассе. В результате полиция составила административный протокол.
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Отмечается, что очень часто через Украину провозят контрабандный российский аммиак.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пояснил, что референдум о мире с Россией нужен для понимания общественного мнения, а не для законодательной инициативы. Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверьми, как это делалось раньше. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.