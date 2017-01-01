"Нацкорпус" провел рейд против контрабанды российского аммиака

Мимо жилых домов в пгт Ольшанское перевозили опасный для здоровья аммиак.

Был проведен рейд против российского аммиака Скриншот из видео

Представители "Национального корпуса" пытаются решить проблему контрабанды российского аммиака.

Об этом сообщается на странице “Нацкорпуса“ в Facebook.

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Указывается, что к представителям организаций обратились жители пгт Ольшанское, так как мимо жилых домов перевозили опасный для здоровья аммиак.

“Нацкорпуск“ и “Нацдружины“ отреагировали и поехали на место, чтобы проверить есть у водителей необходимые документы для перевозки аммиака.

Оказалось, что у водителя недостаточно документов для провоза опасного вещества по трассе. В результате полиция составила административный протокол.

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Отмечается, что очень часто через Украину провозят контрабандный российский аммиак.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пояснил, что референдум о мире с Россией нужен для понимания общественного мнения, а не для законодательной инициативы. Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверьми, как это делалось раньше. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.