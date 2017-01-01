В Ивано-Франковской области зафиксировали смерч

Видео редкостного природного явления опубликовали в сети.

Неподалеку от села Пидгирья Ивано-Франковской области сегодня, 23 мая, зафиксировали редкостное природное явление, похожее не смерч. Видео опубликовали на видеохостинге Youtube.

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В регионе на протяжении последних нескольких дней наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Ивано-Франковская область около недели в буквальном смысле утопает в дождях и страдает от ураганов. За время дождей в Ивано-Франковской области затопило более 3000 домов, людей из домов эвакуировали спасатели.

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Сегодня в регионе зафиксировали еще и смерч. Спасатели просят жителей быть максимально осторожными, ведь смерч - стремительный вихрь с размерами по горизонтали до 50 км и по вертикали до 10 км, со скоростью ветра более 33 м / с, который возникает от дождевого облака к поверхности воды или земли.

Напомним, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи. Очевидцы засняли буйство стихии.