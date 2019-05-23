В Украине провели очередные испытания ракет Ольха

Военные испытания провели в Одесской области.

В Одесской области были проведены очередные испытания ракет Ольха М и Ольха Р. После успешных испытаний данные ракеты поставят на вооружение украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Только что мы завершили этап испытания ракет “Вильха М“ и “Вильха Р“. Я хотел бы отметить, что испытания проводились на различных дистанциях, и при стрельбе мы проверяли различные параметры ракеты“, - заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Это эффективное оружие, которое сегодня нам очень нужно - подчеркнул Полторак

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожелал армии меньше советского и больше западных стандартов. Президент надеется, что модернизировать армию поможет как раз новый глава Генштаба ВСУ.