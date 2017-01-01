Суд по иску Зайцевой и Дронова назначили на август
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Апелляционное рассмотрение уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП назначено на 14 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда сообщает УНН.
“Постановлением Харьковского апелляционного суда от 23 мая 2019 года назначено апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова“, - отмечает пресс-служба.
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“Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11 часов 00 минут в помещении Харьковского апелляционного суда“, - говорится в сообщении.
Ранее Харьковский апелляционный суд открыл производство по апелляционным жалобам Елены Зайцевой и ее защитника Юлии Плетневой.
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Зайцева просит в апелляционной жалобе заменить реальный срок на условный.
Ранее адвокат родственников погибших жаловалась на циничную позицию Елены Зайцевой.