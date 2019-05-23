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Зеленский потроллил Ляшко

Комментариев: 6
Президент назвал украинских чиновников далекими от современных инноваций.
Президент указал на проблему украинских чиновников в инновациях
Президент указал на проблему украинских чиновников в инновациях
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский на IT-конференции iForum потроллил народного депутата и главу Радикальной партии Олега Ляшко.

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“Говоря об инновациях, говоря о политике... Я хотел бы вам сказать, что в принципе, чиновники, политики и инновации - это абсолютно два разных мира, это просто какая-то катастрофа, и вообще ощущение, что мы живем на разных планетах, – люди с инновациями и политики“, - подчеркнул он во время выступления на IT-конференции iForum.

Зеленский напомнил, что чиновники обычно используют несколько слов по проблеме внедрения инноваций в Украине. Это инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск.

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“И после этих четырех слов они, как правило, говорят: “Мы все сказали, и надо что-то менять“. Я вам честно скажу просто как человек, я лично один ничего не могу изменить в плане инновации, в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе“, - отметил Зеленский.

После президент предложил посмотреть на лица растерянных украинских политиков, которым демонстрировалось видео с испытаниями роботов Boston Dynamics. Там и был изображен Ляшко.

Ранее сообщалось о том, что петиция за отставку Зеленского набрала больше 25 тысяч голосов. Украинцы меньше чем за сутки набрали нужное число голосов для рассмотрения петиции про отставку президента.

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Теги: Зеленский, Ляшко, троллинг
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Комментариев (6)
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doc1    23.05.2019, 18:58
Оценка:  -1
doc1
Президент-троль... да шож такое...
Ukraineslava    23.05.2019, 18:42
Оценка:  +1
Ukraineslava
Зе наш президент!!!
ira0959    23.05.2019, 18:34
Оценка:  -7
ira0959
кроме как троллить и играть xyeм на рояле, что он еще умеет?
doc1    23.05.2019, 18:59
Оценка:  +2
doc1
Ира иди места занима
LoveFreedom    23.05.2019, 19:14
Оценка:  0
LoveFreedom
может тебе дать "поиграть"на нем))
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 18:00
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вовочка теперь тоже чиновник. Получается, что он говорил и сам про себя.
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