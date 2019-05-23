Проект "Лифт": Зеленский хочет приобщить всех желающих к управлению страной

Глава государства обещает, что новую систему внедрят на четырех уровнях.

Зеленский рассказал, как украинцы будут коммуницировать с властью president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует запустить онлайн-проект “Лифт“. Об этом глава государства заявил на встрече iForum, передает NEWSONE.

Данный проект позволит всем желающим присоединиться к процессу внедрения новейших технологий в работе страны, уверяет президент.

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“Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться“, - отметил он.

Зеленский добавил, что внедрять новую систему планируют по четырем уровням. “И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый, коммуникация с государством - второй, транзакции с государством - третий, вовлечение в управление государством - четвертый“, - заявил он.

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Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан назвал Майдан “негативным явлением“, и это возмутило украинцев.