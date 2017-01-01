Местный бизнесмен продавал оружие и боеприпасы в магазине спортивных товаров в центре города Вижница.

В городе Вижница правоохранители разоблачили подпольный магазин, в котором местный бизнесмен торговал оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черновицкой области в четверг, 23 мая.

Отмечается, что незаконный бизнес велся в магазине спорттоваров в центре города.

Во время обысков правоохранители изъяли три пистолета с признаками переработки калибра 9 мм, 5 затворов к пистолетам без номерных обозначений, почти 1,5 килограмма пороха, четыре ножа с признаками холодного оружия, четыре спецсредства слезоточивого и раздражающего действия, а также почти 2000 патронов различного калибра.

Кроме этого, факты незаконного обращения с оружием и боеприпасами полиция разоблачила в Кицманском, Сокирянском, Сторожинецком, Кельменецком районах и в Черновцах.

У нарушителей выявлено и изъято нарезное ружье калибра 5,6 мм, охотничье гладкоствольное ружье 16-го калибра, пистолет, патроны и 140 патронов.

Все изъятое направлено на экспертизу в областной научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По всем фактам начаты уголовные производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: На Буковине обнаружили подпольный магазин оружия

Ранее в Луганской области полицейские задержали нелегала из Азербайджана, который находился в розыске. У него изъяли две гранаты Ф-1, пистолет и 50 патронов.

А под Киевом в ДТП попал водитель с гранатой и пистолетом. Пока поврежденный автомобиль грузили на эвакуатор, водитель начал себя вести вызывающе и сопротивляться полицейским. Его решили обыскать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet