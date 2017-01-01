В Харькове в автомобиле обнаружили труп мужчины

По предварительным данным, причиной его смерти стала передозировка наркотиков.

Тело мужчины обнаружили на оживленном перекрестке Харькова на заднем сидении автомобиля. Об этом сообщили в полиции.

По предварительным данным, рядом с телом умершего лежал шприц с остатками наркотического вещества, а на его теле были свежие следы от инъекций. Также есть информация о том, что мужчина вышел из машины, сел на заднее сидение и больше не выходил.

Сообщение об обнаружении тела гражданина без признаков жизни в автомобиле Volkswagen поступило в полицию от медиков 23 мая 13:00.



Врач бригады скорой неотложной медицинской помощи на месте констатировал биологическую смерть мужчины.



По адресу, указанному в сообщении, выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний харьковчанин.

Тело мужчины доставили на экспертизу, которая установит причину смерти. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смерти мужчины.

Ранее в Киеве обнаружили тело неизвестного мужчины с ампутированной головой.

В центре Киева нашли истощенный труп

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