Во время спуска водитель пытался удержать автобус, но тот перевернулся на скорости на крутом повороте.

В Закарпатской области на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус. Пострадали пять человек, один из которых скончался, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА в четверг, 23 мая.

"В четверг около 14.30 в селе Лазещина Раховского района на автодороге Рогатин – Мукачево перевернулся рейсовый автобус Ивано-Франковск – Мукачево. На место выехала группа спасателей и экстренной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали четверо пассажиров, один из которых – 41-летний мужчина – умер.

"Причина аварии пока не известна. Дорога здесь сухая, асфальтовое покрытие в хорошем состоянии", – сказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.

В местной полиции уточнили, что в аварию попал автобус Эталон. По предварительной версии, у транспортного средства отказали тормоза. Во время спуска водитель пытался удержать автобус, но тот перевернулся на скорости на крутом повороте. По данному факту ведется расследование.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы

Накануне в районе итальянского города Сиена перевернулся автобус с туристами. Пострадали более 30 человек, больше половины из них – россияне. Также одна гражданка России погибла.

А вблизи немецкого Лейпцига перевернулся междугородний автобус, в котором находились 75 человек. Почти все они получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet