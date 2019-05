Лещенко отдал Луценко материалы по делу Манафорта и "черной книги" ПР

Читай также: Байден считает неуместной идею адвоката Трампа съездить в Киев

Нардеп Сергей Лещенко заверил, что передал ГПу документы по делу Пола Манафорта, котоые подтверждают подлинность “ченой бухгалтерии“ ПР. Об этом он написал в Twitter.

Today I was interrogated in Prosecutor General Office of Ukraine. I also shared with detectives documents with Manafort's signatures proofing that Black Ledger of Yanukovich is a geniun document. It is a time for Lutsenko to stop lying Rudy Guiliani. pic.twitter.com/ZlMCH7N57J