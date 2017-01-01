Лещенко отдал Луценко материалы по делу Манафорта и "черной книги" ПР
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Нардеп Сергей Лещенко заверил, что передал ГПу документы по делу Пола Манафорта, котоые подтверждают подлинность “ченой бухгалтерии“ ПР. Об этом он написал в Twitter.
Today I was interrogated in Prosecutor General Office of Ukraine. I also shared with detectives documents with Manafort's signatures proofing that Black Ledger of Yanukovich is a geniun document. It is a time for Lutsenko to stop lying Rudy Guiliani. pic.twitter.com/ZlMCH7N57J— Leshchenko (@Leshchenkos) 23 мая 2019 г.
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“Сегодня меня допрашивали в Генеральной прокуратуре Украины. Я также поделился с детективами документами с подписями Пола Манафорта, подтверждающими, что Черная книга Януковича существует как документ“, - написал он на английском и на русском языках.
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Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки. Теперь оригиналы контрактов, которые подтверждают амбарную книгу Януковича, есть у Луценко. Пусть больше не врет Джулиани. Видео https://t.co/asAYB7alww pic.twitter.com/qNzDabORu2— Leshchenko (@Leshchenkos) 23 мая 2019 г.
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“Настало время Луценко прекратить лгать Рудольфу Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа - прим. ред.)“, - подчеркнул Лешенко и привел скриншот документов.
Депутат также приложил к постам о походе в ГПУ видео брифинга, посвященного этому событию.
Напомним, ранее у Трампа официально заявили, что уверены в работе главы НАБУ Артема Сытника против них.