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Лещенко отдал Луценко материалы по делу Манафорта и "черной книги" ПР

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Депутат призвал генпрокурора Юрия Луценко, у которого теперь есть все материалы на руках, перестать лгать адвокату Трампа.
Лещенко отдал детективам материалы по делу Манафорта после того, как ФБР их вернуло
Лещенко отдал детективам материалы по делу Манафорта после того, как ФБР их вернуло
УНИАН

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Нардеп Сергей Лещенко заверил, что передал ГПу документы по делу Пола Манафорта, котоые подтверждают подлинность “ченой бухгалтерии“ ПР. Об этом он написал в Twitter. 

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“Сегодня меня допрашивали в Генеральной прокуратуре Украины. Я также поделился с детективами документами с подписями Пола Манафорта, подтверждающими, что Черная книга Януковича существует как документ“, - написал он на английском и на русском языках. 

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“Настало время Луценко прекратить лгать Рудольфу Джулиани (адвокат президента США Дональда Трампа - прим. ред.)“, - подчеркнул Лешенко и привел скриншот документов. 

Депутат также приложил к постам о походе в ГПУ видео брифинга, посвященного этому событию.

Напомним, ранее у Трампа официально заявили, что уверены в работе главы НАБУ Артема Сытника против них.

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Теги: Лещенко, бухгалтерия, черная бухгалтерия, ПР, Манафорт, Луценко, ГПУ
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