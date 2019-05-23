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Верховный суд получил второй иск по роспуску Рады

Комментариев: 1
Таким образом в Верховном суде находятся уже два иска о признании роспуска парламента незаконным.
Уже второй иск о незаконности роспуска Верховной Рады зарегистрирован в Верховном суде
Уже второй иск о незаконности роспуска Верховной Рады зарегистрирован в Верховном суде
Ukranews

В Верховном суде зарегистрирован второй иск, в котором роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов просят признать незаконными. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиком по иску значится президент Владимир Зеленский, который после инаугурационной речи распустил парламент и анонсировал досрочные выборы в Раду.

Как и в первом случае, второй иск также подан физическим лицом, имя которого в суде не раскрывают.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21.05.2019 года №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.

Это дело зарегистрирован под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном Суде на данный момент находится два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Ранее Верховный суд принял исковое заявление о признании незаконным назначения перевыборов в парламент. 

 

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Теги: суд, Роспуск Рады, Верховная Рада, Верховный Суд, иск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    23.05.2019, 19:00
Оценка:  0
Boxerogos
Подельников Педи Пидоpoшенко в Раде более 200,так что исков будет ещё много,можно не сомневаться.
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