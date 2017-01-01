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Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний режим работы

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С 1 июня контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00.
КПВВ переходят на летний график работы
КПВВ переходят на летний график работы
Госпогранслужба Украины

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения на Донбассе перейдут на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 23 мая.

Отмечается, что с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  • КПВВ Золотое – дорожный коридор Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск;
  • КПВВ Майорское – дорожный коридор Горловка – Бахмут;
  • КПВВ Марьинка – дорожный коридор Донецк – Курахово;
  • КПВВ Новотроицкое – дорожный коридор Донецк – Мариуполь (через Волноваху);
  • КПВВ Гнутово (село Пищевик) – дорожный коридор Новоазовск – Покровск – Талаковка –Мариуполь;
  • КПВВ Станица Луганская – дорожный коридор Станица Луганская – Счастье – Новоайдар.

Ранее в пункте пропуска Марьинка задержали пенсионера их Донецка, который пытался провезти крупную сумму денег. В автомобиле Шевроле обнаружили 3,4 млн гривен, более 50 тысяч долларов и около тысячи евро.

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Теги: донбасс, пропускной режим, новости Донбасса, пункт пропуска, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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