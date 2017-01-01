В Минюсте попросили документы всех людей Зеленского для люстрационной проверки

Отмечается, что это обычная практика, в которой нет ни капли политики.

Минюст попросил президента предоставить документы главы АП и его замов president.gov.ua

Министерство юстиции Украины подало запрос в Администрацию Президента с просьбой предоставить информацию о назначенных руководителях ведомств.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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В Минюсте попросили предоставить документы главы АП Андрея Богдана, первого заместителя главы АП Сергея Трофимова и заместителей Богдана Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапка и Вадима Пристайко.

Петухов указал, что направил соответствующее письмо в АП, где разъяснил законодательство об очищении власти и его применение в отношении должности главы АП.

Кроме того, Петухов отмечает, что за проведение люстрации отвечает тот, кто его назначил, а если же требования Закона “Об очищении власти“ не выполняют, что решение принимает суд.

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Петухов напомнил, что это обычная практика, в которой нет “ни капли политики“.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Украины рассказали, что пост главы Администрации президента прописан в законе о люстрации, а значит и человек на этой должности попадает под люстрацию.