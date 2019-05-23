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На сайте президента появилось более 10 петиций в поддержку Зеленского

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Граждане массово регистрируют петиции об отмене результатов петиции за отставку Зеленского, набравшей голоса менее чем за сутки.
Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке
Зеленский должен рассмотреть петицию о своей отставке
president.gov.ua

На сайте президента зарегистрировано более 10 петиций против прошения об отставке Владимира Зеленского, которое за сутки набрало почти 35 тысяч голосов.

Все эти петиции опубликованы в четверг, 23 мая. Большую поддержку набрало прошение, внесенное Леонидом Яценко.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - говорится в документе.

 

Как известно, президент обязан рассмотреть петицию, набравшую в течение трех месяцев 25 тысяч голосов.

 

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Теги: президент, Владимир Зеленский, петиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 20:20
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"В очередь, сукины дети! В очередь!" (Собачье сердце)
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