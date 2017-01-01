У Зеленского назвали условие увольнения главы АП

Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.

Президент Владимир Зеленский уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если Конституционный суд признает законны положения закона о люстрации. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка, пишет Интерфакс-Украина.

“Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана уволит как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти“, - сказал он.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Ранее сегодня замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Минюсту.

Как известно, сам Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона о люстрации, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти.

Андрей Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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