Чтобы фермер стал более сговорчивым, рэкетиры применяли к нему методы физического воздействия, отметили в СБУ.

В Винницкой области прекращена деятельность организованной группировки, участники которой вымогали деньги у бизнесменов. Об этом сообщает СБУ в четверг, 23 мая.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители областного центра, в том числе с криминальным прошлым. Создавая искусственные конфликтные ситуации, злоумышленники требовали у коммерсантов "материальную компенсацию за разрешения споров", – говорится в сообщении.

По данным следствия, вымогатели требовали у местного предпринимателя 240 тысяч долларов несуществующего долга или передать им правоустанавливающие документы на фермерское хозяйство, у которого 200 гектаров земли.

"Чтобы фермер стал более сговорчивым, рэкетиры применяли к нему методы физического воздействия, в том числе с нанесением тяжких телесных повреждений", – отметили в СБУ.

Трех активных участников группировки задержали в одном из заведений общественного питания в Виннице при получении документов, удостоверяющих право собственности на фермерское хозяйство.

Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Виннице задержаны рэкетиры, вымогавшие у фермера $240 тысяч

Ранее в четверг стало известно о задержании рэкетиров на Львовщине. Они также занимались вымогательством денег у предпринимателей.

Также в Одессе задержали кавказцев, "выбивавших" несуществующие долги у местных жителей.

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