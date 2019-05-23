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На сайте президента появилась петиция против отставки Зеленского

Комментариев: 8
Автор петиции заявил, что Зеленскому необходимо принимать еще более радикальные шаги, а украинцы его поддерживают.
На сайте появилась петиция об отмене отставки Зеленского
На сайте появилась петиция об отмене отставки Зеленского
informator.ua

На сайте Президента Украины появилась петиция “За отмену петиции № 22/053360-эп “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“.

Об этом говорится на сайте электронных петиций.

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Автором петиции стал Яценко Леонид. Он предлагает отменить петицию об отставке Владимира Зеленского, которая ранее собрала необходимое количество голосов.

Предлагаю отменить петицию № 22/053360-эп “..., которая организованна коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается, - отметил Леонид.

Автор петиции написал, что народ Украины поддерживает действующего президента. Также Леонид попросил Зеленского “смело работать, делать более радикальные шаги“, ведь его ожидает ожесточенная борьба.  

Петицию поддержало более 2 тысяч человек
Петицию поддержало более 2 тысяч человек
Скриншот

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На данный момент петицию за отмену отставки президента поддержало более 2600 человек.

Напомним, петиция за отставку действующего президента Владимира Заленского, датированная 22 мая, меньше чем за сутки набрала более 25 тысяч голосов. Цифра голосующих за отставку продолжает расти. В петиции авторства Максима Безука президента призывают уйти в отставку, так как он начал вместо интересов народа беспокоиться с первых дней только о своих прихотях.

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Теги: петиция, отставка, отмена, Зеленский, президент, сайт
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Комментариев (10)
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Boxerogos    23.05.2019, 21:51
Оценка:  -2
Boxerogos
Уже подписались более 3600 человек!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    23.05.2019, 22:03
Оценка:  +1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Якось мало для 75%
Boxerogos    23.05.2019, 22:15
Оценка:  -2
Boxerogos
Тупко,75% от количества избирателей пришедших на выборы,а не 75% от общего количества людей имеющих право голосовать.Не забывай об этом,чмырько!)))))))))))
ВосставшийИзБана    23.05.2019, 22:07
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А против фигляра 37800.
Boxerogos    23.05.2019, 22:18
Оценка:  0
Boxerogos
Потс восставший из бани,а сколько десятков раз ты проголосовал против Зе?))))))))))))))
Ukraineslava    23.05.2019, 21:31
Оценка:  -3
Ukraineslava
ЗЕ наш презилент, остальные - чемодан,возкал, Рассея!!!
Boxerogos    23.05.2019, 21:07
Оценка:  0
Boxerogos
Спасибо,подпишу эту петицию обязательно.А вот ПЕТИцию против Зе подписывают сами знаете кто...А не знаете,ещё раз прочитайте данную статью.Зе,народ Украины с тобой!!!
Ira0956    23.05.2019, 21:24
Оценка:  -1
Ira0956
ну какой ты народ??? так, кусок гoвнa...
Ukraineslava    23.05.2019, 21:33
Оценка:  -5
Ukraineslava
че за шмара нашего президента обсирает? гоу а рашку там тебя ждут дедываеватели)))
Андрей    23.05.2019, 21:31
Оценка:  -2
Андрей
Иностранцы не могут подписывать.
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