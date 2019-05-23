На сайте президента появилась петиция против отставки Зеленского

Автор петиции заявил, что Зеленскому необходимо принимать еще более радикальные шаги, а украинцы его поддерживают.

На сайте появилась петиция об отмене отставки Зеленского informator.ua

На сайте Президента Украины появилась петиция “За отмену петиции № 22/053360-эп “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“.

Об этом говорится на сайте электронных петиций.

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Автором петиции стал Яценко Леонид. Он предлагает отменить петицию об отставке Владимира Зеленского, которая ранее собрала необходимое количество голосов.

Предлагаю отменить петицию № 22/053360-эп “..., которая организованна коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается, - отметил Леонид.

Автор петиции написал, что народ Украины поддерживает действующего президента. Также Леонид попросил Зеленского “смело работать, делать более радикальные шаги“, ведь его ожидает ожесточенная борьба.

Петицию поддержало более 2 тысяч человек Скриншот

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На данный момент петицию за отмену отставки президента поддержало более 2600 человек.

Напомним, петиция за отставку действующего президента Владимира Заленского, датированная 22 мая, меньше чем за сутки набрала более 25 тысяч голосов. Цифра голосующих за отставку продолжает расти. В петиции авторства Максима Безука президента призывают уйти в отставку, так как он начал вместо интересов народа беспокоиться с первых дней только о своих прихотях.