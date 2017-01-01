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США оценили помощь Киеву на оборону в $1,1 млрд

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Посольство США в Украине обещает продолжать помогать Киеву военным оборудованием и подготовкой войск.
Американская военная техника, предоставленная Украине
Американская военная техника, предоставленная Украине
Минобороны Украины

С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ более 1,1 миллиарда долларов, сообщает американское посольство в Киеве на своей странице Facebook в четверг, 23 мая.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - сообщило посольство США 

Также сообщается, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с командующим Государственной специальной службы транспорта Украины с генералом Николаем Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. 

Ранее сообщалось, что в Сенате США утвердили к одобрению резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства.

Отметим, во время визита в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды в два миллиарда долларов.

 

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Теги: Украина, США, оборона, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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