США оценили помощь Киеву на оборону в $1,1 млрд

Посольство США в Украине обещает продолжать помогать Киеву военным оборудованием и подготовкой войск.

С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ более 1,1 миллиарда долларов, сообщает американское посольство в Киеве на своей странице Facebook в четверг, 23 мая.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - сообщило посольство США

Также сообщается, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с командующим Государственной специальной службы транспорта Украины с генералом Николаем Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США.

Ранее сообщалось, что в Сенате США утвердили к одобрению резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства.

Отметим, во время визита в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды в два миллиарда долларов.

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