У Зеленского отреагировали на петицию об отставке

Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.



Зарегистрированная на сайте президента петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", – сказал Богдан.



По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.



"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", –отметил глава АП.



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